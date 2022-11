Az 1968-ban ipari szakközépiskolaként alapított intézmény 1970-ben Landler Jenő nevét kapta, majd a kilencvenes évek elején vette fel Brassai Sámuel nevét.

Rontó Sándor gépészmérnök 1975-1979 között járt az iskolába, amelyben abban az időben a villamossággal, valamint jármű- és mozdonyszereléssel kapcsolatos szakmákat oktattak. A tanulói létszám akkoriban 450 fő körül volt, manapság már ezernél is többen járnak ide. – Az esztergályozástól a kovácsolásig sok mindenre volt lehetőségünk. A gyakorlati időnk alatt kijártunk a vasúthoz a vontatási főnökségre, valamint a Faraktár utcára az oktatási főnökségre. Általában heti egy napot töltöttünk szakmai gyakorlaton, a többi napon elméleti oktatásunk volt. Nagyon kedveltük a tanárainkat, akik számunkra ikonikus személyek voltak. Szigorúan, de igazságosan oktattak, sokat lehetett tanulni tőlük – idézte fel.

Rontó Sándort az iskola iránti szeretete és tisztelete motiválta abban, hogy 1989-ben visszatérjen az intézménybe oktatóként. – Bárkihez fordulhattam tanácsért, mindenki nagyon segítőkész volt. Teljes értékű kollégaként tekintettek rám az első perctől kezdve, nem úgy kezeltek, mint egy fiatal pályakezdőt – fogalmazott.

Az intézmény az alapítása óta rengeteg változáson ment át, amelyek még napjainkban sem fejeződtek be. Folyamatosan fejlesztik az iskola eszközparkját és műszaki infrastrukturális feltételeit. – Az iskola formátuma is változott, a korábbi szakmákat kiegészítette a mechatronika, a szállítmányozás és a logisztika. Minden tekintetben haladtunk a korral. A duális képzés kapcsán egyre több nagy céggel és vállalattal igyekszünk felvenni a kapcsolatot – tájékoztatott a logisztikai területen dolgozó oktató, aki kifejtette, hogy ezzel a szakmával több területen is el lehet helyezkedni: az öt közlekedési ágon kívül belföldi, és nemzetközi, továbbá raktározási területen. – Az iskolát azoknak a fiataloknak tudnám ajánlani, akik több lábon szeretnének állni. Minden ágazatban nagyon jó kapcsolataink vannak külső cégekkel, vállalatokkal. A terepgyakorlatok során minden szakterületen próbálunk olyat mutatni, amely országos jelentőségű. Nálunk a duális képzés mellett a gyakorlati oktatás is széles repertoárral rendelkezik – mondta.

