Ne aggódjon, mert nem kell nélkülöznie a kényelmet és az esztétikát amennyiben a nappalija kisebb méretű. Kis nappalik esetén fontos a megfelelő ülőbútor modell kiválasztása: megfelelő kanapéval a kis szobák is kényelmesen berendezhetők. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet, és bemutatjuk, hogy melyik kanapé a legalkalmasabb kis helyiségekbe.

Kis kanapék kis helyiségekhez: mire figyeljünk?

Annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő kanapét kis helyiségekhez, át kell gondolni alaposan néhány dolgot, hiszen a kanapénak nemcsak kényelmesnek kell lennie, hanem illeszkednie kell a szoba összképéhez is. Annak érdekében, hogy a lehető leghosszabb ideig élvezhessük új bútorunkat, a következő kérdésekre kell a kanapé vásárlása előtt átgondolnunk.

Kanapévásárlás előtt megválaszolandó kérdések

A kanapé mérete:

Mekkora hely áll rendelkezésre a kanapé számára? Először gondosan mérjük meg nappalinkat, és gondoljuk át a kanapé méretét. Fontos: ne csak a kanapé hosszát vegye figyelembe, hanem az ülőpárnák mélységét és a háttámla magasságát is. Így biztosíthatjuk, hogy új bútorunk tökéletesen illeszkedik majd a nappaliba, és elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket.

Berendezési stílus:

A stílus is fontos kritérium, végül is a kanapénak tökéletesen ki kell egészítenie a belső teret, egy olyan megjelenést biztosítva, ahol jól érezzük magunkat. A modern stílustól, az ipari lofton és az idilli vidéki ház stílusán át a minimalista életmód trendjéig - a legjobb, ha hűek maradunk egy bizonyos berendezési stílushoz, hogy a nappali ne tűnjön túlterheltnek és kaotikusnak.

Anyag és szín:

A kanapé vásárlásakor annak megjelenése is központi szerepet játszik. A szövet, vagy a bőr kárpitokat szereti jobban? Esetleg legyen egy finom bársony? Nem számít, hogy végül milyen anyagot választunk, fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy az új kanapé színe passzoljon a nappali többi bútorához.

Személyes igények:

Hány ember fog ülni a kanapén? Itt vegyük figyelembe azokat a további vendégeket is, akiket majd ülőhellyel szeretnénk kínálni. Szeretnénk, hogy funkciós legyen a bútorunk: esetleg egy ágyazható sarokgarnitúrát, vagy a tökéletes kikapcsolódás érdekében egy relax kanapét szeretnénk vásárolni? Milyen ülőfelületet szeretnénk: feszesebbet vagy süppedősebbet, bonellrugósat, táskarugósat, hideghabosat vagy memory habosat?

Nagy berendezési ötletek kis szobákhoz

A kis lakások berendezése önmagában művészet, néhány egyszerű trükkel azonban könnyen megtanulható. A mottó mindig: a kevesebb több. A következő tippek nagyban segítenek a kis nappalik berendezésében:

Használjunk világos színeket , és ügyeljünk a nappali egységes színvilágára.

, és ügyeljünk a nappali egységes színvilágára. Ügyeljünk arra, hogy álljon rendelkezésre elegendő szabad hely, ne zsúfoljuk túl a szobát.

a szobát. Használjuk ki a szoba magasságát , például a magas fali polcok rengeteg tárolási helyet biztosítanak.

, például a magas fali polcok rengeteg tárolási helyet biztosítanak. Legyünk óvatosak a dekoráció során, csak néhány, azonban akcentusos díszítőelemet helyezzünk el jól kiválasztott helyekre.

során, csak néhány, azonban akcentusos díszítőelemet helyezzünk el jól kiválasztott helyekre. A nagy üvegfelületek és a tükrök beengedik és visszaverik a természetes fényt, mely által a helyiség világosabb és barátságosabb lesz.

Milyen kanapét válasszunk kis szobákba?

Kis helyekre is modern kanapék széles választékából választhatunk. Fontos, hogy olyan modellt válasszunk, amely jól illeszkedik a helyiségbe, és nem teszi túl zsúfoltnak a nappalit. A következőkben néhány olyan tippet mutatunk be színekkel és a kialakítással kapcsolatban, amelyek kis lakóterekben is jól mutatnak.

Egyszerű kialakítás

A terjedelmes bútorok és a hangos minták nem mutatnak jól kis nappalikban. Ehelyett válasszunk egy egy kisebb ülőgarnitúrát vagy sarokkanapét, finom kialakítással: filigrán kanapélábakkal, keskeny hátpárnákkal és egyszerű karfákkal. Ez megakadályozza, hogy a szoba túlzsúfoltnak tűnjön.

Budapest ágyazható sarokkanapé

Forrás: xxxlkanape.hu

Nagy kanapét választana kis szobába? Természetesen megfelelő kialakítással ez is kivitelezhető. Ekkor azonban azt javasoljuk, hogy egy egyszerű, magas lábú modellt kell válasszon, hogy a kanapé szellősnek tűnjön.

Világos színek

Davos sarokkanapé

Forrás: kanape-shop.hu

A forma és a méret mellett a kanapé színe is fontos szerepet játszik: a világos árnyalatok barátságos, nyitott hangulatot varázsolnak a helyiségbe. Ezt a hatás tovább erősíthető, ha a kanapé és a fal színe azonos. Ennek eredményeként a bútor kevésbé tűnik feltűnőnek, és a szoba is nagyobbnak tűnik majd.

Finom részletek

Glamour kanapé

Forrás: kanapebolt.hu

Egyszerűsége ellenére a kis terekben különleges részletekkel egy kanapéágy is a nappali fénypontja lesz. Például válasszon egy kiváló minőségű, bársonyból készült szövet kanapét, vagy válasszon ezüst színű lábakkal rendelkező modellt, mellyel egy csipetnyi eleganciát csempészünk a lakóterébe, és egyben személyessé is tesszük azt.