A céges autóflotta hasznosulása

Céges autóflottát fenntartani azoknál a vállalkozásoknál éri meg, ahol a mobilitásnak kiemelt hozzáadott értéke van. Ez jelentheti az anyagok beszerzését, az áruk kiszállítását, de az ügyfelek elérését vagy akár az ügyintézés elősegítését is. Jó ötlet ugyanakkor nem csak egyszerű logisztikai eszközként tekinteni a céges autókra. A flottába tartozó autók ugyanis ennél komplexebb módon is szolgálhatják a megtérülést – ilyen például a marketing, illetve a márkaépítés is. Rögvest rá is térünk arra, milyen közvetlen összefüggés van a marketing, az autófóliázás, illetve a céges autóflotta között.

Hogyan alakítsuk az autóinkat?

A célunk tehát az, hogy a céges autó reklámhordozóként is tudjon funkcionálni az alapvető feladatai mellett. Így kerületről kerületre és városról városra terjesztheti az általunk kínált értékajánlat hírét; úgy, mint egy folyamatos mozgásban lévő offline marketingeszköz.

A vizuális megjelenítés elengedhetetlen a sikerhez, a leginkább kézenfekvő eszköz pedig nem más, mint az autófóliázás. Ez egy speciálisan korszerű technológia, amivel tetszőleges tartalmú és megjelenésű reklámmá alakítható az autó külső felülete.

Mindezt ráadásul a gépjármű típusától és méretétől függetlenül érhetjük el anélkül, hogy az autó külső elemeit bármiféle kár érné. A céges autó, illetve a teljes gépjárműpark fóliázása tehát nem okoz kárt, sőt! Számos előnnyel is kecsegtet.

Így az online felületek mellett offline is hirdethetjük a cégünk szolgáltatásait, mégpedig költséghatékony és fenntartható formában. Azaz: egyszeri erőfeszítéssel és ráfordítással nagymértékben hozzájárulhatunk a márkaismertség növeléséhez. Emellett bizalmat építhetünk ki a leendő és a jelenlegi klienseknél, miközben a dolgozói motivációra is bizonyítottan jótékony hatást gyakorol az autók lefóliázása.

Szerencsére az autófóliázás ma már korántsem a nagy multicégek játékszere, hiszen a megvalósítást tekintve roppant kedvezőek a lehetőségek manapság. Kiváltképp igaz ez akkor, ha a folyamat első lépéseként a céges arculattal szinkronban lévő dizájnt tervezünk az autókhoz. Hasonlóképp lényeges feladat, hogy a külsőségek mellé kellőképpen ütős reklámszöveget sikerüljön kitalálni.

Rendkívül hatásos lehet például egy frappáns szlogen, aminek a hatékonyságát nagyban segíti az előnyök és a hasznosság kiemelése. Továbbá nem szabad megfeledkezni a cselekvésre ösztönzésről sem: röviden, tömören, találóan fogalmazva. Számoljunk azzal, hogy a célközönségnek jó eséllyel másodpercei lesznek csak az üzenetünk memorizálására!

Fontos, hogy egységes arculatot és fóliázást sikerüljön kialakítani. Ennek köszönhetően minél többször látják az emberek a céges autóinkat, annál inkább bevésődik náluk a márkánk üzenete és ismerete. Ezután már csak arra kell figyelnünk, hogy magas színvonalon dolgozó, korrekt és hozzáértő szolgáltató segítségével készüljön el a munka.

Bízzuk profikra az autófóliázást!

Számtalan pozitív és negatív példa bizonyítja, hogy az autófóliázás jól és rosszul is elsülhet. Ám mivel mindenki jót szeretne a saját cégének, érdemes rögtön a leginkább megbízható szolgáltatót megtalálnunk. De hogyan találjuk meg? És mi mindenre figyeljünk oda?

A döntést mérlegelve mindenképp javasolt alaposan szemügyre venni a bemutatott referenciamunkákat, utánajárni annak, hogy a potenciális partner mennyire dolgozik megbízhatóan, pontosan. Fontos, hogy ne csak ár, hanem ár-érték arányban döntsünk!

Kalkuláljunk előre az autófóliázás időbeli igényével is! Hiszen számolni kell azzal, hogy a fóliázás ideje alatt a céges flottába tartozó autók nem tudnak majd termelni. Persze ideális esetben az autófóliázás később többszörösen hozza vissza a kieső forgalmat.

Tapasztaljuk meg!

A céges autóink tehát – nem is olyan nehezen – hatásos marketingeszközzé formálhatóak. Ehhez nem kell más, mint kreatív tervezőmunka, egységes dizájn, majd pedig magas színvonalú autófóliázás. Amennyiben ezek mindegyikét sikerül abszolválni, akkor a végeredmény jó eséllyel éveken át szolgálhatja a megtérülést.