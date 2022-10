Az arcüreg- vagy orrmelléküreg-gyulladás gyakori fül-orr-gégészeti megbetegedés, amelyen majdnem mindenki átesik élete során, sokszor már gyermekkorban. Az első tünetek jelentkezésekor gyakran a náthára gondolunk, azonban az arc-, vagy homloktáji fejfájás, az orrkörnyéki nyomásérzékenység az orrmelléküregek gyulladására utalhat.

A kellemetlen tünetekkel járó megbetegedés kezelése házi módszerekkel nem ajánlott, mert a tünetek súlyosbodását, a betegség elhúzódását vonhatja maga után. Gyanú esetén keressen fel egy fül-orr-gégészeti szakrendelést, ahol a diagnózis felállítása után megfelelő kezelést kaphat a gyorsabb, szövődmények nélküli gyógyuláshoz.

Az arcüreggyulladás tünetei

A bedugult orr, rossz közérzet a nátha jele is lehet, azonban ha arctáji telítettség érzet, szaglászavar is észlelhető, és a koponya elülső és felső részén kisugárzó nyomó, lüktető fájdalmat tapasztal, nagy valószínűséggel arcüreggyulladása van. A Ju-Med Egészségcentrum fül-orr-gégészeti szakrendelésén komplex megoldásokat nyújtanak, és a diagnózis megerősítésén, felállításán túl kezelési alternatívákat is meghatároznak.

A fájdalom a fej mozgatására, lehajoláskor, felkeléskor fokozódhat, azt az arcüregekre nehezedő nyomás változása okozza. Tünete lehet még az általános rossz közérzet, láz, izomfájdalmak, fáradtság, a szaglás tompulása, nagy mennyiségű zöldes-sárgás orrváladék, köhögés, fül- vagy akár fogfájás és a nyaki nyirokcsomók duzzanata is.

Mit kell tudni az orrmelléküregekről?

Az orrmelléküregek, ahogy a nevük is mutatja, szoros kapcsolatban állnak az orrjáratokkal. Ez az oka annak, hogy a nátha továbbterjedhet a melléküregekbe is, és gyulladás esetén az orrnyálkahártya-duzzanat miatt az arcüregben termelődő és felgyülemlő váladék nem tud kiürülni. Azonban nem minden náthából lesz orrmelléküreg-gyulladás, és esetenként egy beteg fog is képes előidézni arcüreggyulladást.

Az orrmelléküreg gyulladást vírus-, bakteriális vagy gombás fertőzés is okozhatja. Jelentkezése hajlam kérdése is. Kisgyerekeknél az anatómiai eltérések miatt gyakoribb megbetegedés.

Milyen hajlamosító tényezői vannak?

A fertőzésre számos tényező hajlamosíthat, ugyanis az orrmelléküregek nyílásának beszűkülése, elzáródása növelheti a gyulladás esélyét:

allergia

ferde orrsövény

orrpolip

környezeti irritáció - cigarettafüst, gázok

A kezelés nélkül, de esetenként a kezelés ellenére, 12 héten túl is fennálló, tartóssá váló gyulladás a krónikus sinusitis, amelyet időközönként heveny fellángolások kísérnek.

Hogyan történik az arcüreggyulladás kezelése?

A kezelés célja, hogy az arcüreg szellőzését visszaállítása. Ennek érdekében nyálkahártya-lohasztó készítményeket alkalmaznak, de bakteriális fertőzésnél antibiotikumok bevetésére is sor kerülhet. A váladék eltávolítására az arcüregmosás is bevethető. Szóba jöhet a kísérő tünetek csillapítása is.

A gyógyulás érdekében figyelemmel kell lenni a hajlamosító okok megszüntetésére, így adott esetben szükséges lehet egy ferde orrsövény műtéti kezelése vagy a célzott allergiakezelés.