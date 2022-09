Idén 45 éve, 1977. augusztus 31-én számolták fel a Zsuzsi Erdei Vasút eredeti, 48 km hosszú nyomvonalát. A kisvasút történetének eme történelmi eseménye jelentős hatással volt nemcsak a kisvonat, de a város környéki tanyavilág lakóinak életére is. 1977 előtt a kisvasút nyomvonala elhaladt Nyírmártonfalva mellett, ahol a mai napig hűen őrzik és ápolják a Zsuzsi kisvasút emlékét. Ennek szellemében kerül sor szeptember 3-án, szombaton az első „Ajánlom-túrára”, amelynek célja a kisvasút történetének és örökségének felidézése, az Erdőspuszták természeti kincseinek felfedezése, valamint az egykori megállóhely, Nyírmártonfalva kulturális értékeinek bemutatása.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

A túra résztvevőit a kisvonatos utazás után egy kellemes erdei túra várja. A zarándokok ellátogathatnak a Nyírmártonfalva mellett található Mária-imahelyig, miközben az erdei környezetben megtalálhatják saját „belső erdőjüket”. A zarándokút a Zsuzsi Erdei Vasút régi nyomvonalán halad Hármashegyaljától Nyírmártonfalváig, illetve a Reviczky-ligetig és a Mária-imahelyig. A túra hossza ~7,1 km oda és ugyanannyi vissza.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

A túra során pedig nemcsak fizikai utat teszünk a kiválasztott szent helyre felé, hanem egyben egyfajta belső utat is végig járunk a valódi önmagunk és Isten felé. Az erdő csendességében a mértéktartás, a belső béke is megfogalmazódik bennünk, amely a jövőre nézve erőként és útmutatásként is szolgálhat mindannyiónk számára.

Az esemény részletei: 8.30 Zsuzsi vonat indulása a Ruyter utca 1. szám alatti kiindulóállomásról; 9.30 Érkezés Hármashegyaljára; 10.00 túra indulása Hármashegyaljáról; 12.00 érkezés Nyírmártonfalvára; 12.00 Nyírmártonfalva nevezetességeinek megtekintése: a Zsuzsi Erdei Vasút korabeli állomása, megemlékezés az emlékhely előtt, Nyírmártonfalva Falumúzeum, Mária-imahely, Szűz-Mária szobor, Reviczky-Liget; 14.00 visszaindulás gyalog, vagy távolsági autóbusszal; 16.00 érkezés Hármashegyaljára; 16.45 Zsuzsi vonat visszaindulása Debrecenbe.

A rendezvény fővédnöke: Filemon Mihály, Nyírmártonfalva polgármestere.

Az esemény társszervezője: Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesület és a Nyírmártonfalva Falumúzeum.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

*Azon kedves Utasaink, akik csak Nyírmártonfalvára szeretnének zarándokolni, de a visszautat tömegközlekedési eszközzel tervezik, természetesen van rá lehetőség, hogy Nyírmártonfalváról, a távolsági busszal utazzanak vissza Debrecenbe (a visszaút költségeit a program nem tartalmazza). Busz indulása: Nyírmártonfalva, Rákóczi utca 45., 12.14, 13.09, 14.14, 15.29.

A kedves résztvevőket tisztelettel arra kérjük, hogy csak annyi felszereléssel érkezzenek, ami a túrázáshoz elengedhetetlen, illetve a túrához megfelelő ruházatban érkezzenek! Értékmegőrzést nem vállalunk! A túra további részletei a zsuzsivasut.hu weboldalon olvashatók.