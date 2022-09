Ezen az eseményen más, hasonló rendezvényektől eltérően nem csupán az iskolák képzéseit ismerhetik meg a látogatók, hanem az intézmények partnervállalatait is. Ezzel a szakmák iránt érdeklődők számára egy teljes karrierutat tudnak felvázolni. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy bemutassák a megújult szakképzési rendszert, a technikumok, a szakképző iskolák világát és a környező vállalatok lehetőségeit.

Forrás: DSZC

Ahogyan tavaly, úgy idén is interaktív programok várják az általános iskolásokat. A fiatalok kipróbálhatják magukat a különböző szakmákban, és megnézhetik, mit is kell majd valójában csinálniuk a nagybetűs életben, ha egy adott képzést választanak. A diákok nagy örömére szimulátorokból, igazi high-tech berendezésekből és 3D-nyomtatókból sem lesz hiány, sőt, a standoknál szuper ajándékokat is bezsebelhetnek a lelkes érdeklődők.

A rendezvény nem csak a tanulók számára kínál élményeket, hiszen az első napon érdekes konferenciákkal várja a szülőket, az általános iskolák vezetőit, osztályfőnökeit és pedagógusait is annak érdekében, hogy naprakész és hiteles információkkal a kezükben segíthessék a pályaválasztás előtt álló diákokat. A programon a város és a Debreceni Szakképzési Centrum vezetői mellett az intézmények partnervállalatai is előadást tartanak.

A Hello szakma! – Út a jövőbe második napján is érdekes szakmai programokkal készülnek a szervezők. A szakképző intézmények diákjai elismert szakemberektől hallhatnak a különböző ágazatok, cégek nyújtotta karrierlehetőségekről.

A pályaválasztási kiállítás és konferencia hat helyszínen, a Hallban, a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén felállított sátorban, a második emeleti VIP teremben, illetve három konferenciateremben várja programokkal a látogatókat. Az eseményen történő részvétel a diákok és a kísérőik számára is díjmentes, de minden esetben regisztrációhoz kötött.

Ne maradj le Debrecen legnagyobb pályaválasztási kiállításáról! A Hello szakma! – Út a jövőbe minden érdeklődőt vár a Nagyerdei Stadionban október 6-án 10:00-18:00 között és október 7-én 09:00-17:00 között! A részletes programterv elérhető a DSZC weboldalán, ahol regisztrálni is tudnak az érdeklődők.