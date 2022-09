Nem is csoda, hogy mind a vezetőség, mind a kollégák alig várták már, hogy 2 év kihagyás után ismét összejöhessenek az üzem falain kívül egy önfeledt, élménydús családi napra, ezért a lehető legkorábbi időpontban, a nyári gyárleállás első napján, augusztus 7-én meg is tartották azt.

Az első meglepetés a helyszín volt: a „piknik” 700 fős vendégseregét ezúttal a zsákai Rhédey-kastély parkjába várták, ahol délelőtt 10 és délután 5 között egy percig sem unatkoztak a Tama népes családjának tagjai.

A nap háziasszonyának Dombovári Vanda televíziós műsorvezetőt kérték fel, aki saját bevallása szerint remekül érezte magát a Tama összeszokott kollégáinak vidám társaságában.

És hogy milyen programokkal várták a munkatársak gyerekeit? A kérdés inkább az, mivel nem! Kérhettek arc- és csillámfestést, bevehették magukat az ugrálóvárba, száguldozhattak VR-os autószimulátorral, repülhettek helikopterszimulátorral, de lovagolhattak pónin is, és jót derülhettek a Vojtina Bábszínház Cirkusz Minimus előadásán, ami sokkal több és látványosabb egy hagyományos bábjátéknál – sőt, a nap folyamán több alkalommal is eldördült a cukorágyú - a gyerekek legnagyobb örömére.

Persze azért nem forgott minden csak a gyerekek körül: hatalmas csatákat vívtak a kollégák a vízifociban, megülték a rodeóbikát, legyőzték tériszonyukat a mászófalon, próbára tették egyensúlyérzéküket a rekeszépítős játékban, és célba rúgtak a gigantikus dartsfocitáblánál.

Aki elfáradt, beugorhatott az egészségsátorba egy frissítő masszázsra – ahol egyébként egészségügyi felmérésre és tanácsadásra is volt lehetőség –, vagy átadhatta magát a változatos színpadi programoknak: volt hastánc- és zumbabemutató, majd az egyik kolléga csillogtatta meg virtuóz gitártudását sokak meglepetésére, végül pedig Horváth Tamás és bandája adott egy fergeteges koncertet.

Ezek alapján talán érthető, miért érezték sokan úgy, hogy erről a napról muszáj emléket készíteni, így népszerű volt a szelfiautomata is.

A menü a Tamához méltón minőségi volt: délelőtt a Panificio il Basilico különleges szendvicsei közül lehetett válogatni, ebédre kézműves hamburgerrel és a debreceni Gourmet Fesztivál egyik nagy kedvencével, a Grillakadémia táljaival készültek, és népszerű volt az üdítő- és fagyiválaszték is a nyári melegben.

A vállalat évente többször is megajándékozza dolgozóit, így nem meglepő, hogy a családi napról sem távoztak üres kézzel: ezúttal egy termofunkciós piknikkosarat kaptak, amely további hasznos ajándékokat rejtett.

A visszajelzések alapján a kollégák és szeretteik is nagyon jól érezték magukat. Ehhez a változatos programokon, a finom ételeken, a jó társaságon és a kellemes időn túl az is biztosan hozzájárult, hogy a Tama az év további 364 napján is megtesz mindent a munkatársakért és a családias hangulatért.