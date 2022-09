Az ajándékozás egy gesztus, amely öröm lehet mindkét fél számára. Mi szükséges ehhez? Mitől lesz igazán különleges egy ajándék? Hogyan találd meg?

Az ötleteléstől a megvalósulásig

Teljes tanácstalanság esetén sokat segíthet egy ajándékcsomagok összeállítását, forgalmazását intéző cég, amely kínálatából számtalan ajándékcsomag, illetve egyedi ajándék közül választhatunk. A Bellio gondosan összeállított különleges ajándékcsomagjai között bizonyosan találsz megfelelőt a különleges alkalmakra is, így akár ott is kezdheted a tanakodást.

Az ajándékcsomagok előnye, hogy azok az aktuális trendek, szokások alapján kerülnek kialakításra, ráadásul különféle alkalmak, nemek, árkategóriák és egyéb szempontok alapján válogathatunk közülük, megkönnyítve ezzel a döntést.

A céges, de a családi, baráti ajándékozást is megkönnyíti, ha időben elkezdjük az ötletek gyűjtését. Bár korainak tűnhet, de akár már ősz elején is itt lehet az ideje ennek, hiszen ebben az esetben nemcsak ötletelésre hagyunk elegendő időt magunknak, de a megfelelő ajándékok kiválasztására, majd postázására is. A karácsony előtti hetekben már nagy a kapkodás, előfordulhat, hogy a kigondolt termékeket sem kapjuk meg, mert elfogytak, illetve a csomag összeállítása is késik, aminek következtében az átadás is tolódhat. Az viszont illetlenség, ha a karácsonyi ajándékot a késedelmünk miatt karácsony után adjuk át.

Különleges ajándék különleges alkalmakra

Az év vége, a karácsony minden cég életében kiemelt időszak, ez az az alkalom, amikor a legtöbb vállalkozás ajándékkal kedveskedik partnereinek, ügyfeleinek, munkatársainak. Ekkor a legnagyobb a kereslet a céges ajándékcsomagokra is.

De magánszemélyek is ekkor keresnek a legnagyobb arányban ajándékokat családtagoknak, barátoknak, pedagógusoknak.

Amennyiben bizonytalan vagy, nem igazán tudod, minek is örülne a megajándékozni kívánt személy, jó ötlet lehet különleges, minden földi jót tartalmazó ajándékcsomagot választani. A különféle gasztroajándékok minden alkalomra, nemtől, kortól függetlenül tökéletes megoldások lehetnek, és az összeállításba kerülő termékek minősége, exkluzivitása alapján prémium ajándékcsomagok készülhetnek a különleges személyeknek, ügyfeleknek.

Az ajándékozás lélektana

Napjainkban egyre népszerűbbek mind a céges, mind a magánszemélyek közötti ajándékozásoknál az élményajándékok, amelyek kapcsolaterősítő hatása fokozottabb. Különleges meglepetést szerezhetsz munkatársaidnak, de akár céges parnereidnek is, amennyiben valamilyen élményközpontú ajándékot adsz, legyen az egy bor-, sör- vagy pálnikakóstoló vagy valamilyen közös játékélmény. Ezek csapatépítő programként is kiválóak, így akár két legyet is üthetsz egy csapásra.

Próbálj a másik fél nézőpontjából ajándékot választani, és a siker biztosan nem marad el.