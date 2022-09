Felelős gazdiként a cicák táplálására különös figyelmet kell fordítani. A száraz macskatápok kínálata egyre növekszik, a száraz eledelek bőséges tengeréből nem könnyű választani. Kedvencünk korát, testsúlyát, meglévő állapotát, ételallergiáját is figyelembe kell venni!

Tippek macska-száraztáp választásához!

Az ideális eledel minden szempontból megfelel a cica aktuális állapotának. A Grandopet.hu macskatáp kínálatában kedvünkre válogathatunk a különféle macskáknak szánt eledelek közül. Megbízható, népszerű márkák termékeiből szemezgethetünk. A cicák egészségi állapotának megfelelően választhatunk speciális tápot is, például a vesék támogatására, vagy ételallergiás, érzékeny gyomrú cicáknak való eledelből.

Amennyiben kedvencünk beteg, és/vagy valamilyen összetevőre allergiás, mindenképpen az állatorvossal egyeztetve kell kiválasztani a számára optimális tápot!

Szintén fontos a tápok fehérjetartalmára is odafigyelni! A választásnál lényeges, hogy az eledel összetevőit is szemügyre vegyük. Tekintve, hogy a macskák húsevő állatok, leginkább fehérjére van szükségük, ezért is érdemes olyan tápot beszerezni, amelynek fehérjemennyisége megfelel egy átlagos igényű macskának.

Kizárólag megfelelő minőségű, megbízható gyártó termékeit vegyük számításba! Egy száraz macskatáp akkor felel meg leginkább a cicának, ha az minden létfontosságú tápanyagot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Ekkor tekinthető teljes értékűnek. Vitaminokat és kiegészítő termékeket az állatorvossal egyeztetve alkalmazzunk!

Az ideális száraz macskatáp

Az optimális macskaeledel kiválasztásánál az összetevőket alaposan át kell nézni. A csomagolás alapján megfelelően informálódhatunk, ott ugyanis tájékozódhatunk az összetételről és azok mennyiségéről. Fontos, hogy bizonyos komponensek kerülendők, ilyenek például a gabonafélék, a burgonya, a mesterséges színezékek és az ízfokozók.

A prémium minőségű macskatápok húsból tartalmaznak a legtöbbet, ahogyan haladunk az összetevők listáján, úgy csökken a komponensek mennyisége. Nagyon fontos, hogy a száraz tápok mellé kellő mennyiségű vizet is biztosítsunk, enélkül ugyanis bélpanaszok is felléphetnek.

Száraz táp a cicára szabva!

Köztudott, hogy minden cica ízlése különböző, emiatt nem csupán összetevőkben, hanem ízben is számára ideálisat kell választani. Emellett a macska életkorát, testsúlyát, meglévő betegségeit, érzékenységeit is figyelembe kell venni!

Szintén lényeges tudnivaló, hogy a macskák ragadozók, vagyis a túlzott mennyiségű növény fogyasztása hasmenést, bélpanaszokat okozhat. A taurin aminosav cicák számára például nélkülözhetetlen. Azonban figyelni kell a megfelelő mennyiségre, se a túl sok, se a kevés nem tesz jót.

A legmegfelelőbb száraz macskaeledel kiválasztásánál bizonytalanság esetén állatorvosunk segíthet a döntésben!