Amikor zárcserére kerül a sor, könnyen előfordulhat, hogy első pillanatban némileg kótyagosan fogjuk szemlélni a rengeteg elnevezést és kifejezést, amik között azonnal talán az sem lesz egyértelmű, hogy egyáltalán melyik irányba kellene elindulnunk.

A legjobb opció: ha pontosan tudod, mit keresel!

Habár ez lenne a legideálisabb, többnyire nem ez a helyzet, s hétköznapi felhasználóként nem meglepő, ha nem szereztél még jártasságot a zárszerkezetek világában. Maradj velünk, segítünk egy kicsit tisztábban látni a helyzetet! A zar-zarbetet.hu zárjai hatalmas kínálatot tartogatnak, amennyiben zárat keresel.

Nem ritka ugyanis, hogy némi keveredés van abban, mire is lenne szükségünk éppen. A zárszerkezet ugyanis egyrészt zártestből vagy zárból, másrészt pedig zárbetétből áll. Ezek persze külön-külön is cserélhetőek, ezért ha csak elvesztetted a kulcsot, vagy az exed nem adta vissza a saját példányát, s ezért új kulcsokra és zárra (valójában betétre) van szükséged, bőven elég, ha a zárbetétet cseréled le.

Amennyiben teljes zárcserére van szükség, vagy a zártest funkciója sérült, akkor fontos beszerezni a megfelelő zárat is.

A záraknak is sok fajtája van

Többpontos, bevésőzár, portálzár, másodzár, biztonsági ajtóhoz való modell, amerikai típusú, elektromos, garázsajtóhoz passzoló, pinceajtó védelmét szolgáló, tűzgátló ajtóra illő, pánikzár, hevederzár, tolózár, reteszzár és még koránt sincs vége a történetnek…

Ez elsősorban azt kell, hogy sugallja a vásárlónak, hogy választás előtt nagyon fontos tudnunk, hogy milyen feladatra, és milyen anyagú ajtóhoz keresünk megfelelő kivitelt. A másik fontos szempont a megfelelő minőség, továbbá a tökéletes méret lesz. Egy ideális zár tehát egyszerre rendelkezik megfelelő funkcióval, mérettel és színvonallal - ez a kulcsa annak, hogy elégedettek legyünk a vásárlással.

A portálzár fajtái

A portálzáraknak is többféle típusa van, ezek ismerete is sokat segít abban, hogy a megfelelő szerkezet kerüljön kiválasztásra.

Váltósnak nevezzük azt a portálzárat, amelyik alapvetően arról felismerhető, hogy a zár csapdanyelve hátrahúzható akkor is, ha a kilincset használjuk, de akkor is, ha a zárbetét segítségével próbáljuk ugyanezt. Amennyiben a cserére szoruló zárunk is így működött, akkor a váltós portálzárak között érdemes keresgélni

A csapdás változat esetében ismét a működés jellegét hangsúlyozzuk, hiszen itt akkor is be tudjuk csukni az ajtót, ha nem használjuk a kilincset. Ezeknek a záraknak a jellemzője az, hogy akkor is zárva lesz az ajtó, ha csak becsaptuk, mivel a nyelv a helyére ugrik. Persze a nyitás érdekében ismét a kilincsre van szükségünk ennél a típusnál is.

A görgős modellek esetében maga a retesz más, értelemszerűen görgős retesz. Ezeket az ajtókat kilincs nélkül is be lehet húzni, és ki is lehet nyitni. Végül kampós portálzárra általában kétszárnyú ajtó vagy tolózár esetén lesz szükségünk.

Előfordulhat, hogy még a leírást olvasva sem vagyunk biztosak a dolgunkban. Ilyenkor a zar-zarbetet.hu oldalán található képek megtekintése világossá teheti a helyzetet. Sok sikert!