Magas vitaminkoncentráció, valamint – és mindenekelőtt – a rendkívül értékes omega-3 zsírsavak magas tartalma jellemzi. A probléma az, hogy a megfelelő halolaj készítmények minősége erősen változó, és a jó termék kiválasztásához több fontos kérdés ismerete szükséges. A látszattal ellentétben a halolaj nemcsak az immunitást növeli, hanem számos egyéb egészségvédő tulajdonsággal is rendelkezik. Mindenekelőtt felgyorsítja a sebek gyógyulását, megelőzi a bőrbetegségeket, javítja az agy munkáját, lehetővé teszi a csontok és fogak megfelelő képződését, egyúttal véd a csontritkulás ellen is. Sőt, a tanulmányok azt mutatják, hogy rendszeres szedése javítja a hangulatot, és még a depresszió ellen is képes védelmet biztosítani. A kérdés csak az, hogyan válasszunk olyan halolajat, amely a legtöbb előnnyel jár?

A halolaj kiválasztása – az EPA és DHA sav tartalma kulcsfontosságú

A halolaj minőségét elsősorban az EPA- és DHA-savak, valamint az A-, D- és E-vitaminok mennyisége határozza meg. Az Egészségügyi Világszervezet azt javasolja, hogy egy egészséges felnőttnek – nemtől függetlenül – naponta legalább 250 mg EPA+DHA javallott elfogyasztani. Az omega-3 hiányának leggyakoribb tünetei a száraz bőr, töredezett haj, vékony körmök, az alvásproblémák és álmatlanság, a koncentráció hiány, a megnövekedett allergiás reakciók száma, valamint a felborult menstruációs ciklus.

Természetesen érdemes olyan terméket választani, amely ezekből minél többet tartalmaz. Bár sokak számára meglepő lehet, az életvitel, a körülmények és a kor több vagy épp kevesebb bevitelt tesz szükségessé ezekből a zsírsavakból. Ugyanakkor feltételezhető, hogy egy jó halolaj kapszula legalább körülbelül 100 mg DHA-zsírsavat és 120-150 mg EPA-zsírsavat tartalmaz.

Folyékony vagy kapszula? Ízesített vagy sima?

Régebben a halolaj csak visszataszító, természetes folyékony változatban volt elérhető. Ma már könnyen találhatunk olyan termékeket is, amelyekben annak jellegzetes ízét és illatát meglehetősen sikeresen kiiktatták. Választásuk különösen a gyermekek esetében lesz előnyös, hiszen épp a velük a legnehezebb elfogadtatni a kellemetlen szagú, ízű és állagú készítményeket.

Ha mégis a folyékony változat mellett döntünk, függetlenül attól, hogy normál vagy ízesített, ne feledjük, hogy könnyen oxidálódik. A gyakorlatban a folyékony halolajat legfeljebb 2 hónapig lehet hűtőszekrényben tárolni (forrás); ezt követően már nem szabad elfogyasztani.

Ha az íz-adalékanyag ellenére nem vagyunk meggyőződve, hogy a folyékony halolaj megfelelő választás számunkra, válasszunk inkább kapszulákat. Puhák és íztelenek, lenyelésük senkinek sem jelenthet gondot. Szisztematikus fogyasztásuk természetesen ugyanazokkal az előnyökkel jár, de mindig figyelmesen olvassuk el az adott termék összetételét.