Hetedik alkalommal hívta életre egyedülálló koncertjét az MVM. Újragondolt klasszikusok csendültek fel Rúzsa Magdi, Balázs János és a Keller András által vezényelt Concerto Budapest előadásában augusztus utolsó hétvégéjén. A fényfestéssel kísért koncert a telt házas Erkel Színház mellett öt vidéki nagyvárosban és online is követhető volt. A teljes jegybevételt idén is jótékony célra ajánlotta fel az MVM, rekordszámú szavazat alapján a Nem Adom Fel Alapítványt támogatja a vállalat.

A műsor gerincét ezúttal a klasszikus és könnyűzene, magyar népdalok, francia sanzonok, jazz, rock és a régi magyar filmslágerek világából jól ismert művek alkották

Forrás: MVM Zrt.

A klasszikus zene, a könnyűzene, a magyar népdalok, a francia sanzonok, a jazz, a rock és a régi magyar filmslágerek világából jól ismert művek csendültek fel Rúzsa Magdi Máté Péter-díjas magyar énekesnő, dalszerző, Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, Liszt-, Prima- és Junior Prima-díjas, érdemes művész és a Concerto Budapest előadásában, még sosem hallott átiratokban, fényfestés kíséretében. A koncertet Keller András Kossuth-, Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas, érdemes művész vezényelte, míg az egyedi hangszerelés és zenei rendezés Szentpáli Roland többszörös nemzetközi versenygyőztes és Artisjus-díjas tubaművész, zeneszerző munkájának köszönhető. Az est műsorvezetője Bősze Ádám volt.

„A zeneművészet ápolása és támogatása mindig kiemelkedően fontos volt az MVM Csoport számára. A mai rohanó világban egyre kevesebb állandó értékkel találkozunk, de a művészi produkciók mindig tökéletes kapaszkodót nyújtanak, ha megállunk egy pillanatra” – mondta köszöntőjében Dr. Czepek Gábor, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Rekordszámú nézőt varázsolt el idén az MVM ZENERGIA gálakoncertje

Forrás: MVM Zrt.

A zene szenvedély

„Nagy örömmel töltött el bennünket a felkérés, hiszen első alkalommal vett részt szimfonikus zenekar az MVM ZENERGIA koncerten. A Concerto Budapest életében, és számomra is ez volt az első crossover típusú koncert, ez a találkozás az év egyik fénypontja lett számunkra. A műfaji sokszínűség és a közös munka Rúzsa Magdival és Balázs Jánossal a zenekarnak is nagy élményt adott, ünnepi eseménnyé vált a rendezvény” – kezdte Keller András, a zenekar zeneigazgatója és karmestere. Mint elmondta: „A slágerek átiratait játszani, vezényelni abszolút újdonság volt, és komoly felkészülést igényelt. A könnyűzene csak látszólag könnyű műfaj, a könnyedségért keményen meg kell dolgozni. Rúzsa Magdi gyönyörűen, magával ragadóan énekel, Balázs János fantasztikusan improvizál, és Szentpáli Roland, a kiemelkedő tubaművész, remek szimfonikus átiratokat és hangszereléseket készített, ami által új, különleges színekkel gazdagodtak a dalok.”

„A klasszikus darabokat én javasoltam a programba” – tette hozzá Keller András, majd folytatta: „Tudtam, milyen káprázatosan játssza Balázs János Liszt Magyar fantázia című művét, és ezt meg akartam mutatni a közönségnek is. Liszt 2. magyar rapszódiája pedig az egyik legismertebb magyar zene a világon, még gyerekkorunk kedvenc rajzfilmjében, a Tom és Jerryben is felcsendül. Brahms Magyar táncai a világ minden táján feltüzelik a közönséget, itt ebben az egyedülálló műsorban is nagy sikert arattak. Úgy éreztem, mindannyian meg tudtuk tartani a művészi szabadságunkat ezen az estén, és egymást inspirálva zenéltünk. Megvalósult a koncert alcíme, valóban »újragondolt klasszikusokat« hallott a közönség. A zene a szenvedélyünk, és amikor ilyen alkotó energiák sugároznak a színpadról, az mindig nagy élmény számomra. Szívesen vennék részt a jövőben is hasonló produkciókban.”

Balázs János és Keller András az MVM ZENERGIA színpadán

Forrás: MVM Zrt.

A Kossuth-díjas művész szerint a gálakoncerten nemcsak a műfajok olvadtak egybe, hanem a zene, a művészek és a közönség is: „Az energia mindig ott a helyszínen jön létre az előadók és a közönség között, és fokozatosan izzik fel egyre jobban. A színpadon mindenki a szívét-lelkét beleadta, és ezt érezték a nézők. Hatalmas élmény volt, ezen az estén nemcsak a közönség tombolt, hanem mi is, igazi örömzenélés volt. Az MVM gesztusát nagyra értékelem, mert hiszek abban, hogy a lelket és a szívet is fel kell tölteni rendszeresen energiával, ebből hozzuk létre a mindennapokra szükséges életenergiát. A zene a legnagyobb adomány, az érzéseket nyelvi korlátok nélkül közvetíti, és nehézségek idején a lelki egészségünk megóvásában még nagyobb szerepet játszik.”