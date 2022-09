A tekercses etikett címke ma már a mindennapokban is a rendszeresen használt kellékanyagok közé tartozik. Nem véletlenül: akár vállalkozóként tevékenykedsz, akár vásárlóként térsz be egy-egy üzletbe, az etikett címke mindenhol megtalálható.

A tekercses etikett címke feladata

A tekercses etikett címke feladata sokrétű. Egyrészt tartalmazza az adott terméken kötelezően feltüntetendő információkat, valamint a vonalkódot, másrészt hatékony marketingeszköz. Az Etikett-Címke-Shop tekercses etikett címke kínálata is sokféle igényt ki tud elégíteni. Méretben, színben, alapanyagban is lehet válogatni, így te is megtalálhatod a legoptimálisabb változatot.

A tekercses etikett címke nélkül igencsak problémás lenne a termékekkel kapcsolatos adatok közlése. Az egyes áruféleségek ugyanis csak akkor hozhatók forgalomba, ha a csomagolásukon vagy az árutól elválaszthatatlanul elhelyezett címkén közérthetően, jól olvashatóan tartalmazza a fogyasztók tájékoztatásához szükséges adatokat.

Ilyen adatoknak kell szerepelnie a címkén:

A termék megnevezése

Gyártójának neve, címe

Származási helye

Nettó tömege

Összetevői

Minőségmegőrzési ideje

A tekercses etikett címke kategóriái

A tekercses etikett címke az alapanyag szerint három kategóriába sorolható:

A Direkt Thermo etikett címke: a legegyszerűbben felhasználható típus, mert ennek a nyomtatásához más kellékanyagra nem lesz szükség. Beltéri körülmények között ajánlott a használata, mert nem jól viseli a közvetlen napsütés és a súrlódás hatásait. Ez az etikett címke 1-3 évig képes megőrizni maximum a nyomtatott információkat.

Papír etikett címke: általános címkézési feladatokhoz alkalmazzák, beltéri körülmények között. Az ára ennek a legkedvezőbb, nyomtatásához WAX festékszalag és termál transzfer módban használható tekercses címkenyomtató kell.

Műanyag etikett címke: ez a legmagasabb árú etikett címke, de cserében időjárásálló, és ellenáll a vegyi anyagoknak és a külső mechanikai hatásoknak is. Nyomtatásához RESIN festékszalag és termál transzfer módban működő vonalkód nyomtató kell.

Milyen etikett címkére lehet szükséged?

Ez lényegében annak a függvénye, hogy milyen felhasználási körülmények között kell a tekercses etikett címkének teljesítenie. A felragasztásra kerülő etikett címke ugyanis számos kihívással néz szembe az életútja során. Az is szempont, hogy a címkén megtalálható információkra mennyi ideig van szükség. Ha hosszú évekig meg kell azokat őriznie, akkor ennek megfelelően kell a címke alapanyagát megválasztanod.

Az sem mellékes, hogy a tekercses etikett címke milyen felületre és milyen körülmények között lesz felragasztva. Hétköznapi felhasználás esetén az általános ragasztóval ellátott etikett címke kiváló feltételeket biztosít, viszont léteznek olyan speciális esetek, ahol ez nem elegendő. Ez adódhat a felület adottságaiból, a hőmérsékletből vagy a címkézés céljából is.

A tekercses etikett címke neked is megoldást jelenthet a címkézési feladatok hatékonyságának növelésére. Élj vele bátran!