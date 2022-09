Egy egyszerűbb, kisebb felújítás során is rengeteg hulladék termelődik, amely elszállítása gyakran okoz fejfájást. Szerencsére a keletkezett szemétnek, úgynevezett sittnek az eltüntetése már sokkal könnyebb és gyorsabb, mint évekkel ezelőtt. Könnyen találhatunk olyan céget, amely szakszerűen, profi felszereléssel tudja elszállítani. Nincs ez másképp Budapesten sem, ahol az összes kerületben elérhető a sittszállítás szolgáltatás.

Pontosan mikor is van szükség sittszállításra?

Leggyakrabban építkezések során lehet szükség gyors és pontos sittszállításra. Egy ingatlan felhúzása során bontott tégla, malter, építőanyagok csomagolása, nyílászárók keretei, valamint egyéb, építkezésből származó hulladék keletkezik. Ugyanez a helyzet bontás esetén, hiszen bármilyen lakott vagy nem lakott épületet, tárolót, házat, esetleg csarnokot rombolnak le, akkor is nagy mennyiségű sitt elszállítását kell megoldani. Szerencsére egy gyors egyeztetéssel minden megoldható, ahol a legtöbb esetben elég a helyszínt és a szállítás időpontját megadni, valamint a szállítandó hulladék mennyiségét megbecsülni. Ezeken kívül még egy nagyon fontos szempont van, az pedig a hulladék összetétele, ugyanis egyáltalán nem mindegy, mit akarunk elszállíttatni.

Mi az, amit nem lehet konténerbe rakni?

Sok veszélyes hulladék van, valamint olyan elem, amit nem lehet egyszerűen feldolgozni, vagy erre specializálódott telepre kell szállítani, és egy általános sittszállítással nem lehet megoldani. Ide tartoznak például a palák, palatetők, festék, hígító, autógumik, kátránypapír, olaj, valamint olajjal szennyezett rongyok, textíliák. Ugyanúgy ide sorolhatóak még az akkumulátorok, elektronikai eszközök, mint a TV.

Néhány, sittszállítással foglalkozó cég ezek eltakarításában is tud segédkezni, de ilyenkor kiemelten fontos előre jelezni az egyeztetés során, hogy miket tartalmaz pontosan a hulladék. Mindig ügyeljünk a részletekre, pláne, ha veszélyes anyagokról van szó!

Konténeres sittszállítás, egyszerűen

Maga a folyamat egyszerűbb, mint gondolnánk. Elég csak telefonon felvenni a kapcsolatot a szállítóval, akinek minden információt átadunk. Lehet szó zsákos sittszállításról, tiszta sittről vagy vegyes építési törmelékről, a konténeres szállítás mindegyik esetben megoldható. Költségeit tekintve nem kell meglepetésekre számítanunk, ugyanis egyedül a konténerek méretei befolyásolják az árakat. Ezenkívül a szelektálással kell foglalkozni, hiszen a lom, betontörmelék szétválogatását a szolgáltató végzi a saját telephelyén. A budapesti ellátás zavartalan, több ezer konténer érhető el, így a szállítás minden esetben napokon belül megtörténik. Fontos, hogy arra is figyeljünk oda sittszállítás során, hogy a konténer elhelyezése is megoldott legyen, ugyanis bizonyos esetekben területfoglalási engedélyre is szükség lehet.