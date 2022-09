A rendezvényen a pályát és szakmát választó fiatalok, illetve az aktív álláskeresők egy platformon, helyen és időben találkozhatnak a térség nagy munkaadóival, munkaerőpiaci szolgáltatóival, valamint az oktatással és képzésekkel foglalkozó intézmények képviselőivel. A börze támogatói között feltűnik például a debreceni székhelyű Tranzit Csoport, mely a víziszárnyas-piacon nemcsak itthon, de Európában is megkerülhetetlen tényező. Évi 2 millió libát, 10 millió kacsát és 15 millió csirkét nevel fel a saját telepein és integrációban. Alkalmazottai száma hamarosan eléri a 2000 főt, ráadásul leginkább olyan, hátrányos helyzetű kelet-magyarországi térségekben működnek az érdekeltségeik, ahol különösen féltett kincs a szavahihető, mindig időben fizető munkáltató.

Kell egy jó mix

Miért is érdemes elmenni az állásbörzére? Egy állásra való jelentkezés során számos kérdés merülhet fel bennünk, amelyek befolyásolhatják jelentkezési szándékunkat. Az állásbörzék egyik legnagyobb előnye pontosan az, hogy a felmerülő kérdéseinkkel van kihez fordulni, és mivel ott helyben találkozunk a cégek képviselőivel, sokkal erőteljesebb benyomást kelthetünk bennük. A Tranzit Csoportnál pontosan tudják, hogy a versenyképes fizetésre és a jó juttatási csomagra alapként tekintenek az állást keresők, de egyre inkább felértékelődnek olyan szempontok is, mint például, hogy milyen környezetpolitikát folytat a cég, mennyire komfortosak a munkakörülmények, milyen csapatban kell dolgozni, vagy, hogy miként támogatja a vállalat a szakmai előmenetelt. Tulajdonképpen egy jó mixet várnak a hozzájuk csatlakozó kollégák a cégcsoporttól.

Személyes varázs

Ha azt gondoljuk, hogy egy cég első látásra nem nekünk való, a személyes találkozás után megváltozhat a véleményünk. A személyes kapcsolatfelvétel, valamint a leendő munkaadóról szerzett közvetlen információk miatt az állásbörzék segítenek megalapozott döntést hozni. Az állásbörze egyébként akkor is hasznos lehet, ha nem kapunk konkrét állásajánlatot, hiszen nemcsak azokkal a vállalatokkal találkozhatunk, amelyekről már hallottunk, hanem akár a számunkra legideálisabb munkahelyet is felfedezhetjük a kiállítók között. Az állásbörzéken kiállító cégek általában szórakoztatóan és figyelemfelkeltő módon próbálják bemutatni a működésüket. Emiatt a standokon sok érdekes dolgot láthatsz a gyártási folyamatoktól kezdve a termékbemutatókig. Mindez pedig azért van, hogy jobban megismerd az adott céget, és végül felelős döntést hozhass.

Gondoskodó foglalkoztatás

A Tranzit cégcsoport termékeinek jelentős százalékát külföldön, elsősorban Európában értékesíti, de szállít a világ sok más országába is. A piacvezető vállalat jelenleg mintegy 25 milliárd forintos beruházási csomagot valósít meg. Ennek is köszönhető, hogy a hozzájuk jelentkezőket minden szakterületen európai munkakörülmények várják. Sokan vannak Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyanok, akik már megtapasztalhatták a „gondoskodó foglalkoztatás” mibenlétét, hiszen a cégcsoport már ma is közel 2000 embernek ad munkát. Miközben szerte a világban "szárnyalnak" a termékeik, magát a Tranzit Csoportot idehaza (noha komoly múltja van a régióban) mintha kevésbé ismernék. E felismerés nyomán az elmúlt három évben jelentősen emelték helyben az aktivitásukat; csak az elmúlt hetekben a Hajdúböszörményi Traktorhúzó verseny, a Zamat Fesztivál, valamint a Napló Állásbörze támogatóiként vétették magukat észre. A cél egyértelmű: a termékeik mellett maga a vállalkozás is kellő ismertséget kapjon, miként az a régió egyik legnagyobb munkáltatójához illik. A cégcsoport dinamikus fejlődéséhez a legjobb, legelhivatottabb munkaerőre van szükségük, ezért karrier-lehetőséget kínálnak mindazoknak, akik érdeklődnek ez iránt a szakma iránt. Azokat pedig, akik hosszútávra terveznek velük, pályamodell is várja. Náluk ugyanis egy ember értéke a tudásának és a hozzáállásának a szorzata. Ha a tudás magas szintű, de rossz a hozzáállás, akkor a szorzat nulla. Ha viszont valakinek még nem elég magas a tudása, de jó attitűddel rendelkezik, és hajlandó tanulni, az megtalálhatja náluk a számítását.

Automatizálni kell A Tranzit Csoport számára azért is fontos az állásbörzén a jelenlét, mivel napjainkban nehéz ugyan megfelelő munkatársakat találni, de nem lehetetlen. Ezen a téren az elkövetkező évek minden bizonnyal tartogatnak majd kihívásokat, de a baromfiipari óriás felveszi velük a kesztyűt. Mert miközben az iparág egyes területei igencsak vonzóak lettek a fiatalok számára, más szakterületekről ez nem, vagy csak kevésbé mondható el. Ezt felismerve a Tranzitnál arra készülnek, hogy például a kézi anyagmozgatás vagy a vágóhídi szalagmunka terén jelentős automatizálást hajtanak végre.