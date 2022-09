Kreatin sportolóknak

Mielőtt rátérnénk a mindenféle élettani hatásokra, amelyek miatt sokan kedvelik a kreatint mint étrend-kiegészítőt, vizsgáljuk meg, a sportolók miért használják ezt széles körben!

Ez egy olyan természetes anyag, amit a testünk maga is előállít különböző aminosavakból. Azoknak, akik komolyan sportolnak, érdemes belőle egy kis pluszt is bevinni a szervezetükbe, ugyanis növeli a sportteljesítményt, sőt még az edzés közbeni és utáni fáradtságot is eredményesen csökkenti. Emellett segíti az izomtömeg-építést, így aki nem elsősorban a fogyás miatt edz, annak is érdemes szednie. Most pedig nézzük, kinek és miért válhat még be ez a sokoldalú anyag!

A kreatin 6 jótékony hatása, amit mindenki élvezhet

Azok, akik nem sportolnak versenyszerűen, vagy az edzéssel nincs különösebb céljuk - csak az, hogy egészségesebbek legyenek –, szintén eredményesen használhatják a kreatint a mindennapokban. Nézzük, hogyan!

Izomtámogató

Ahogyan a kreatin hozzájárul az izmok építéséhez, úgy azok egészségéhez is. Az idő előrehaladtával az izmok elkezdhetnek sorvadni, gyengülni, leépülni – azonban a kreatin felléphet ez ellen az egyébként természetes folyamat ellen.

A csontok segítője

A világon rengetegen szenvednek oszteoporózistól, azaz csontritkulástól - ez szintén különösen az idősebb korosztályt érinti. Ez a remek anyag azonban ezzel is felveszi a kesztyűt, hiszen rendszeres szedésével növelhető a csontok ásványianyag-sűrűsége.

Szívegészség

Már több kutatás is rámutatott, hogy a kreatin csökkentheti a vércukorszintet, így a cukorbetegség ellen is hatásos lehet és a koleszterinszintet is jó irányban befolyásolja.

Oxidatív stressz

Arról már biztosan mindenki hallott, hogy a szabad gyökök által okozott oxidatív stressz milyen negatív folyamatokat indíthat el az emberi szervezetben. A kreatin még ezek ellen is képes tenni, mégpedig antioxidáns hatásának köszönhetően.

Egy kis plusz az agynak

Ahogyan az izmok működését támogatja, a kreatin az agyi folyamatokat is ugyanúgy segítheti. Ugyanis mindkét szervünk kreatin-foszfátot használ energiaforrásként, abból táplálkozik – így, amennyiben ezt pótoljuk, javulhat a teljesítmény.

Gyorsabb felépülés

A különböző agyi vagy egyéb sérülésekből való felépülés is gyorsabb lehet, ha a páciens élelmiszerekkel vagy különböző táplálék-kiegészítőkkel plusz kreatint visz be a testébe. Több tanulmány is rámutatott már, hogy a kreatint szedők esetében csökkent a szédülés és a fáradékonyság is.

Hogyan pótoljuk?

A fenti felsorolás mostanra mindenkit meggyőzhetett arról, hogy miért is remek dolog nap mint nap plusz kreatinnal támogatni a testünket. A kérdés így már csak az lehet, hogy milyen módon tudjuk ezt a többletet kialakítani. Az egyik lehetőség a már említett étrend-kiegészítők szedése: akár tabletta, akár por formájában fogyaszthatjuk.

Ha azonban valaki inkább a helyes táplálkozásra helyezné a hangsúlyt, akkor sincs nehéz dolga, ugyanis több olyan alapélelmiszer is van, ami fellendíti a szervezet kreatintermelését. Az egyik legkézenfekvőbb kétségtelenül a tojás, de itt említhetjük a hagymát, az édesburgonyát, a napraforgómagot, a fokhagymát és a sárgarépát is. Ezek az élelmiszerek ráadásul rengeteg plusz vitamint és ásványi anyagot is tartalmaznak, amiért a szervezetünk külön hálás lesz.

Fogyasszuk tehát ezeket az ételeket rendszeresen vagy szedjünk kreatintablettákat! A lényeg, hogy ne hagyjuk, hogy a testünk kreatinszintje lecsökkenjen. Erre főleg a kor előrehaladtával érdemes nagy figyelmet fordítani, illetve ha rendszeresen, nagy intenzitású sporttevékenységet végzünk.