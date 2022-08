Talán elsőre cinikusan hangzik a cím, ám ha továbbolvasol, látni fogod, hogy az irónia és a cinizmus legkisebb csírája sincs benne, hiszen az IoT-nak, vagyis a Dolgok internetjének köszönhetően valóban egy szép és okos világ vár ránk.

Most biztosan azon gondolkozol, hogy miért más a Dolgok internetje, mint maga az internet, amit az emberek döntő többsége már amúgy is napi szinten használ. Ugye neked is van okostelefonod? Esetleg használsz más okoseszközt is? Akkor itt az ideje, hogy kicsit mélyebbre ásd magad a témában, hogy megértsd, mi is vár rád a nem is olyan távoli jövőben!

Miért is más a Dolgok internetje?

Az IOT magazin okosmegoldásokat taglaló cikkeit olvasva valóban egy szép, okos világ tárul eléd. De nézzük csak, hogy miről is szól az IoT, ami akár a negyedik ipari forradalom kirobbantója is lehet a jövőben!

A Dolgok internetje nem más, mint azoknak az eszközöknek az összessége, amelyek elsősorban nem kommunikációs célra készültek, ám az internetnek köszönhetően össze lehet őket kapcsolni, információt tudnak tárolni, elemezni és átadni, sőt akár gépi tanulásra is képesek.

Nem kell messzire menni, hiszen már számos otthonban megtalálható az okostelevízió, de akár a vécé, a riasztó, a termosztát, az öntözőrendszer, a fűtés és a világítás is megoldható okosan!

Miért jobb az okos?

Sok olyan ember él a földön, aki szívesen ellenáll a fejlődésnek, és szkeptikusan fogad minden innovációt, ragaszkodva minden rég bevált módszerhez, de ezúttal talán nekik is érdemes fontolóra venni a harmadik évezred ezidáig legnagyobb újítását.

Az okosotthonok ugyanis nem csupán felvágásról, urizálásról szólnak, hanem annál sokkal-sokkal többről: az életedet reformálják meg, már ha hagyod!

Az okosmegoldások ugyanis sokkal kényelmesebbé és gördülékenyebbé teszik az életedet, ugyanis nem kell már olyan dolgokkal foglalkozni többé, amikkel korábban napi szinten rengeteg időd ment el. Nem kell többé időt pazarolni arra, hogy a termosztátot ellenőrizgesd, nem kell többé fűtetlen lakásba érkezned, sőt távolról tudod szabályozni a sütődet is, amellyel sok időt tudsz spórolni magadnak, hogy aztán a felszabadult órákat más, hasznos és/vagy kellemes dolgokkal töltsd.

Természetesen a kényelem mellett az energiát is sokkal észszerűbben fogod használni, hiszen létezik arra is okosmegoldás, hogy kapcsolgatás nélkül csak ott legyen világosság, amelyik helyiségben éppen tartózkodsz.

Csak okosan!

Nyilvánvalóan ennek a rendszernek is vannak hátulütői, és nem megfelelő biztonság esetén könnyedén feltörhető a rendszer akár a fűtésen keresztül is, de ha gondoskodsz arról, hogy a rendelkezésre álló frissítéseket mindig letöltsd a Dolgok internetje által összekapcsolt eszközökre, akkor teljes védelemben élheted komfortosan a mindennapjaid most még csak az otthonodban, de már folynak az előkészületek az okosvárosok kialakítására is!

Ha mindent tudni szeretnél ezekről a megoldásokról, látogass el minél gyakrabban az IOT magazin oldalára!