A macskatartók nagyon jól tudják, hogy mennyire fontos a megfelelő illemhely a macskáknak. Nemcsak a kis kedvencek számára tölt be ez igazán kulcsfontosságú szerepet, hanem az egész család életére kihat. Mert ugye nem mindegy, hogy hajlandó-e a cicus egyáltalán használni azt.

A tappancsosok egyik rendkívüli tulajdonsága ugyanis a tisztaságmánia. Ez pedig abban is megmutatkozhat, hogy az általuk nem megfelelően higiénikusnak ítélt alomtálcát nem szívesen látogatják, hanem egyéb alternatív megoldást keresnek inkább helyette. Ennek az eredménye pedig nem igazán szívderítő - látványban és szagban sem.

Óvatosan a szagokkal!

Nézz körül a Falatozoo.hu állateledel webáruház alomkiegészítők kínálatában, ahol remek szagtalanító és egyéb más hasznos terméket találsz. Ezekkel garantáltan tisztábbá és szagmentesebbé teheted kis kedvenced illemhelyét, ez pedig otthon is mindenkit elégedettebbé tesz majd.

A macskatoalettet feltöltheted csomósodó és nem csomósodó macskaalommal. Az elsőben a nedvesség kicsi labdákká áll össze, az utóbbiban ez nem történik meg, hanem beszívja a nedvességet, így – mondhatni – már eleve szagtalanító hatása van. Ez pedig igen fontos a cicusunk számára. A komfortérzete ugyanis sokkal jobb egy számára rendesnek ítélt intim helyen.

Nehogy bumeránghatás legyen a vége!

Ha egy cicus valahova beköltözik, vele együtt érkezik egy alomtálca is a bele illő megfelelő alommal. Ha ennek az állandó tisztítása és az alom rendszeres cseréje mellett is gondok lennének a szagokkal, bevethetsz pár külön erre a problémára kifejlesztett speciális dezodort vagy púdert.

Ezekkel illatosabbá tudod tenni az alom területét. De a Falatozoo.hu állateledel-webáruházban beszerezhetsz már illatosított macskaalmokat is, amelyek amellett, hogy nagy vízfelvevő képességű anyagból készülnek, még kellemes illatot is árasztanak. Többféle illatosítógyönggyel is próbálkozhatsz a kellemetlen szagok ellen, melyek szintén remekül képesek azokat semlegesíteni. Ám érdemes csak kis mennyiséggel próbálkozni, mert nem biztos, hogy a cicusodnál nagy tetszést aratsz majd. Ha túl kellemetlen számára az illat, még az alomba se lesz hajlandó bemenni. Az pedig a klasszikus bumeránghatás.

Tartsd rendben!

Ugyanúgy, ahogy nincs két egyforma cica, nincs két egyforma gazdi sem. Vannak olyanok, akik a zárt, míg mások a nyitott alomtálca mellett teszik le a voksot. Mindegyiknek sok előnye van, de mindenképp a bársonytalpú barátod fog dönteni arról, hogy hajlandó-e mondjuk a zárt illemhelyet használni.

Ha félősebb és szégyenlősebb, akkor ez lesz neki a megfelelő. Ám a kíváncsi egyedeknek pont a másik jön be jobban. De abban biztos lehetsz, hogy a megfelelő alom kiválasztásában ők páratlanok. Nagy gonddal végzik majd ezt a feladatot, és azonnal véleményt is nyilvánítanak róla. A te dolgod már csak a beszerzés, valamint a nagyon gondos takarítás lesz.