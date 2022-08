A penész elleni küzdelem sokak életét megkeseríti. Van, hogy hiába teszünk meg minden óvintézkedést, a fürdőszobában mégis megjelennek a csúnya szürke foltok. Mutatunk most néhány természetes tisztítószert, amivel sikeresen felvehetjük a harcot a penészgombák ellen!

Miért jelenik meg a penész?

A penész kapcsán sokan nem értik, hogy egyáltalán hogyan jelenhet meg a tisztán tartott fürdőszobában. Ha magas a páratartalom, ha nem jól szellőzik a helyiség, akkor van esély arra, hogy elszaporodjanak a penészgomba spórái, és szép lassan feltűnjenek a csúnya foltok. Leggyakrabban a sarkokban, esetleg a fürdőszobabútor mögött találkozhatunk penésszel.

A fürdőszobabútor kiválasztásánál ezért ügyeljünk arra, hogy olyan anyagból készüljön, ami ellenáll a nedvességnek.

A rendszeres tisztítással sokat tehetünk a penész ellen: gyakran töröljük át a zuhanykabinok ajtaját, tálcáját, a kádat, a szekrényeket. Levegőztessünk minél sűrűbben a fürdőszobában, ne hagyjuk, hogy a pára lecsapódjon! A meszelés, a gombaölő falfestékek alkalmazása is jó ötlet.

Tisztítás természetes szerekkel

A legtöbb ember valamilyen vegyszeres tisztítószert használ a fürdőszobai penészfoltok eltüntetéséhez. Ma már sokféle gyártó kínál ilyen termékeket, amik valóban meggátolják az újbóli kialakulást.

Vannak viszont, akik a környezettudatosság jegyében jobban kedvelik a természetes megoldásokat. Olcsóbb, de ugyanolyan hatékony kezelési módok is léteznek ugyanis a penész ellen. Ráadásul ebben az esetben a belélegzés miatt sem kell aggódnunk, nem károsítják a tüdőt. Lássunk is ebből egyet-kettőt!

A legismertebb az ecet. Ez kiváló tisztítószer, sőt, multifunkcionális csodaszer, tehát nem csak a konyhában, főzés közben lehet hasznát venni! Mártsuk bele a szivacsot ecetes vízbe, és ezzel töröljük át a bútorokat, szanitereket, csempéket! Az is jó ötlet, ha szórófejes flakonból spriccelünk vele az érintett felületre, majd negyedóra múlva letöröljük.

További ötletek

Másik hatékony, természetes szer a teafaolaj. Mi mindent tud ez a népszerű anyag? A teafaolaj baktérium- és gombaölő hatása közismert, a takarítás mellett a bőrápolásban is nagy hasznát lehet venni.

A fürdőszoba és a konyha felmosásához a vödörbe pár csepp teafaolajat kell tenni, nagyon jó illata lesz ezután a helyiségnek. Szintén lehet spriccelve is használni a felületeken: 2 deciliter vízhez egy evőkanálnyi teafaolajat adjunk, és ezzel fújjuk be a penészt! Pár nap után töröljük át nedves kendővel a részeket.

A szódabikarbóna is jól alkalmazható takarításhoz: ha a fürdőszobabútor dohos szagú, töröljük ki, majd tegyünk be egy zacskó szódabikarbónát!

Természetes módon is meg lehet tehát szüntetni a penészedést a fürdőben.