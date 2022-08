Délelőtt fotós túrára invitálják az érdeklődőket, este pedig újra megnyit az erdei mozi Hármashegyalján, ahol minden idők egyik legnépszerűbb magyar vígjátékát, az Üvegtigrist láthatják a nézők.

Utazz és fényképezz! – ezzel a felhívással fotós túrára várja az érdeklődőket a Zsuzsi kisvasút augusztus 27-én, szombaton. A délelőtt 10.00 órakor induló vonattal útközben két állomáson – Erdészlak és Sámsoni úti megállóban – is meg lehet majd állni fotózni, a végállomásnál, Hármashegyalján pedig további vizuális élmények várják az utasokat.

Forrás: Dr. Kovács Róbert

A Természet Házához érkezik Béke Tóni old timer-gyűjtő és Katona Attila veteránkerékpár-gyűjtő, akik különleges két- és négykerekűekkel lepik meg a kiérkező utasokat. A régi járgányokat nemcsak megcsodálni, de fotózni is lehet majd. Természetesen ezúttal sem marad el az erdei túra. Kerekes Mihályné Gyöngyike néni, a Zsuzsi Kisvasútért Baráti Kör tagja vezetésével a Hármashegyi-kilátóhoz látogathatnak el a program résztvevői, akiket a történelmi vasútvonal után a Hármashegyi-erdőben is számos fotós téma várja majd.

Rendkívüli menetrend a fotós túrához 10:00 Vonat indulása a Ruyter utcai kiinduló állomásról 14:00 Vonat visszaindulása Debrecenbe

Szombat este is érdemes vonatra ülni, hiszen újra megnyitja kapuit a hármashegyi szabadtéri erdei mozi, ahol ezúttal a 2001-ben készült Üvegtigrist vetítik. A népszerű magyar vígjáték főbb szerepeiben olyan színészeket láthatunk, mint Rudolf Péter, Reviczky Gábor, Csuja Imre és Gáspár Sándor.

Rendkívüli menetrend és program az esti mozihoz* 19:30 Vonat indulása a Ruyter utcai kiinduló állomásról 20:30 Érkezés Hármashegyaljára 20:45 Filmvetítés kezdete 22:45 Vonat visszaindulása Debrecenbe

*Az esti programon a vonat csak a Ruyter utcai, Hétvezér megállóhelyen és a Hármashegyaljai állomásokon áll meg! Az utasok csak ezen a három megállóhelyen tudnak a vonatra fel/leszállni, a közbenső állomásokon és megállóhelyeken nem.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

Érdemes a nyár hátralévő napjait még kihasználni egy kis kiruccanásra. A Zsuzsi Erdei Vasút augusztus végéig heti öt napon közlekedik az alábbiak szerint:

Kedd, csütörtök, péntek Ruyter utcai kiinduló állomásról Hármashegyaljára: 08:30, 11:15, 14:15 Hármashegyaljáról vissza Debrecenbe: 10:00, 13:00, 15:30 Hétvége és ünnepnap Ruyter utcai kiinduló állomásról Hármashegyaljára: 08:30, 11:15, 15:00 Hármashegyaljáról vissza Debrecenbe: 10:00, 13:30, 16:45

További információ a Zsuzsi Erdei Vasút programjairól, menetrendjéről és viteldíjairól itt található.