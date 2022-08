Vannak olyan emberek, akik bárhová belépnek, máris megakad a szemük itt vagy ott. Akik pillanatok alatt levágják, hogy mi nem stimmel egy helyiséggel, de egyben tudják azt is, hogy mivel lehetne feloldani az anomáliát.

Te is ilyen ember vagy? Te is nagyszerűen össze tudod válogatni, hogy mi hova kerüljön, milyen textilekkel párosítsd, és akár fillérekért tudsz kreatívan bútorokat újítani? És ezt még mindig csak hobbiszinten csinálod?

Akkor legfőbb ideje a stílusos otthonod kényelméből elvégezni a The Bright Academy lakberendező tanfolyamát!

Mit fogsz tanulni?

Nagyjából ugyanazt, mint amit eddig is tudsz, csak eddig ösztönösen csináltad, most már néha némi tudatosságot is be fogsz tudni kapcsolni, valamint az sem elhanyagolható tény, hogy ezzel hivatalossá válik a lakberendezői tudásod és képességed!

Részletekbe menően megismerkedsz az építészeti tervezés és a házépítés fázisaival, rengeteg művészettörténeti tudásmorzsát csipegethetsz majd fel, aminek köszönhetően nagyszerűen fogsz tudni lavírozni a stílusok között. Természetesen ugyanúgy szó lesz ergonómiáról, a lakók igényeiről, sőt még az akadálymentességről is.

Továbbá megtudsz majd mindent a látványtervező programokról, nem, nem csak az IKEA programjáról, elmélyülhetsz a feng shuiban is, de az éppen aktuális trendeket és az irányadó sztárlakberendezők munkásságát is megismerheted.

Ha ez még nem lenne elég, segítséget kapsz még az elinduláshoz is, amennyiben szívesen váltanád a hobbidat a hivatásoddá.

Hogyan lehetsz lakberendező?

Első lépésként mindenképp ezt kell megtenned, hogy tökéletesíted és papírra váltod a tudásodat.

A tanfolyam oktatója eligazít a szabadúszóvá válás útvesztőjében, segít eligazodni, milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az ügynökségi munka, megmutatja az alapvető jogszabályi kötelezettségeket, akár adózás tekintetében is, és ami még fontosabb, megmutatja, hol és milyen módon tudsz magadnak munkát szerezni freelancerként, azaz szabadúszóként.

Ugye, ez izgalmasan hangzik?

Míg korábban ehhez évek kellettek, most az internet segítségével kényelmesen, otthonról is elvégezheted, és máris belekezdhetsz a fantasztikusan kreatív munkádba! Ne késlekedj, tégy meg mindent az álmaidért!

Ideje hozzászokni a gondolathoz!

„XY vagyok, lakberendezőként dolgozom, szeretem a munkám.”

Elképzelted már, hogy milyen lehet ezt kimondani? Mert most már nagyon közel vagy hozzá, szóval ha szeretnéd megvalósítani az álmodat, hogy lakberendezővé válj, és csak egy jelre vártál, akkor tessék: ITT A JEL!

Lassan kezdhetsz gondolkozni a névjegykártyádon is, amit persze osztogathatsz is a barátaid, rokonaid és ismerőseid között, akik már amúgy mind tudják rólad, hogy milyen fantasztikus szemed van, és most már azt is tudni fogják, hogy ezt a szemet fel is bérelhetik maguknak!