Az egyik típust úgy hívjuk, hogy csepegtető öntözőrendszer. Mint, ahogy a nevében is benne van ez nem szórja a vizet a növényekre, hanem csepegteti. A telepítése nem sokkal bonyolultabb, mint más fajtáké, viszont azért oda kell figyelni néhány fontos dologra.

Mire való a csepegtető öntözőrendszer?

Ha a telepítéshez szükséges alkatrészeket keresed, akkor a Szomszedkert csepegtető öntözés menüpontjában érdemes körülnézned. Itt kiváló minőségű termékeket találsz, amiknek a segítségével megbízható rendszert építhetsz.

Amennyiben vásárlás előtt még szívesen bővítenéd a tudásodat, akkor ez az írásunk neked szól. Először is elmondjuk, hogy mikor és hol lehet szükség a víz csepegtetésére. Majd pedig arról is szó lesz, hogy milyen alkatrészekre lesz szükséged.

Sok olyan növény van, aminek a vízellátására tökéletesen alkalmasak a hagyományos öntözőrendszerek. Ezek napjában egyszer vagy kétszer a vizet felülről szórják a területre. Tipikus példa rá a gyep, amit úgynevezett esőztető módszerrel, azaz fentről, intenzív vízsugárral öntözünk.

Vannak azonban olyan növények is, amik nem szeretik ezt az öntözési technikát. Egyrészt azért, mert folyamatosan kis mennyiségű vízre van szükségük, másrészt pedig azért, mert akkor tudják hatékonyan felszívni a vizet, ha azt közvetlenül a gyökerekhez juttatjuk. Ennek a problémának a megoldására jött létre a csepegtető öntözőrendszer.

Milyen alkatrészekre van szükség a telepítéshez?

Ugyanúgy, ahogy a hagyományos öntöző, a csepegtető típus is egy komplex rendszer, ami több alkatrészből épül fel. Először is mindenképp szükség van a megfelelő méretű és hosszúságú csövekre, amiken keresztül a víz gond nélkül áthaladhat.

A terület formájától, illetve a zónák számától függően szükség lehet a csőelágazások kialakítására is. Ezeket a különböző idomokkal tudjuk létrehozni. Az egyes csőszakaszokat le is kell zárni, ezekre a részekre végelzáró dugókat kell tenni.

A csövekhez csatlakoztatni kell a szórófejeket is, hiszen ezeknek a segítségével tud kijutni a víz a rendszerből. Emellett pedig egy vezérlő egységet is telepíteni kell, amin keresztül be tudjuk táplálni az öntözési programokat.

Mire kell még odafigyelni?

Nagyon fontos, hogy a rendszerben megfelelő legyen a nyomás. Mivel az ideális érték eléréséhez szükség lehet a nyomáscsökkentő használatára is, így ez is egy fontos elem.

Láthatod, hogy a csepegtető öntözőrendszer telepítése nem ördöngösség, ha tudod, hogy milyen alkatrészekre van szükséged, és persze az sem árt, ha tisztában vagy vele, mire kell odafigyelned. Ha úgy érzed, hogy egyedül nem birkózol meg a feladattal, akkor sem kell kétségbe esned, egy szakember készségesen segít neked.