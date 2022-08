Debrecen legújabb szállodája a világszerte népszerű hoteleket üzemeltető Accor-csoport filozófiáját követi: elmesél a helyről egy történetet, azaz a modernitás és a kényelem mellett a helyi gyökerek, hagyományok az élet- és a közösségi terek fókuszpontját képezik. A történelmi városmagban felépült, abba teljesen belesimuló négyszintes, 155 szobás épület nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy átadja a világhírű Debreceni Virágkarnevál hangulatát és látványvilágát.

Tágas, szellős, átjárható terek

Nem túlzás azt állítani, hogy az új Debrecen, a város modern arca a BORD Építész Stúdió kezei között formálódott. A Mercure Debrecen merőben új ötlet, látvány, színfolt egy nagyon régi utcában, amiről Bordás Péter építész, vezető tervező így nyilatkozott: – A koncepciónk épp az volt, hogy a meglévő városszövetbe, a korábban már itt felépült épületek közé, valamint mellé hozzuk létre a szállodát oly módon, hogy az adottságait figyelembe véve azokat némileg újragondoljuk. Ez alapján fontos szempont volt, hogy a szűk utcát valamiképp térré bővítsük, tágítsuk, és ennek az előnyeit ne csak a szálloda vendégei tudják kiélvezni, hanem az arra járók is. Ennek megfelelően kialakítottunk egy bejárati öblöt, mely közönségforgalmi területeknek is helyet ad. Ennek a gondolatnak a mentén azt is fontosnak találtuk, hogy a földszinti rész transzparens tudjon maradni – ne átláthatatlan falakba ütközzön a látogató, hanem tágas, szellős, átjárható terek jöjjenek létre: a külső terek a belsőkkel szervesen, összhangban éljenek együtt.

Részleteiben és egészében is lenyűgöző

A szálloda profiljához illeszkedően kulcsfontosságú a belvárosi elhelyezkedés – a megfelelő ingatlan kiválasztása elsődleges feladat volt. A Kossuth tér közelében, az Aranybika szálloda mögött, három építési telek összevonásának eredményeképpen alakították ki az építési telket. Innovatív, egyedi építészeti megoldásokkal megvalósuló négycsillagos szálloda nyílik, elsődlegesen a város üzleti és konferenciaturizmusának fejlesztése érdekében. Az építtető, a szálláshely leendő üzemeltetője a Szinorg Universal Zrt. 2019-ben alapított leányvállalata, a Bajcsy Invest Kft.

A földmunkáktól a kőművesen át a villanyszerelőig rengeteg ember dolgozott azon, hogy viszonylag rövid időn belül elkészüljön a négyszintes Mercure Debrecen. Az ingatlan teljes egészében alápincézett; az épület területének telekmérete 3 356 négyzetméter – tájékoztatott Bartáné Bátori Brigitta projektvezető.

Virág témájú világ

Igazi különlegessége a Mercure Debrecennek a virágkarneváli tematika – Nagy Gabriella helyi festőművésznő kifejezetten ide álmodott virág témájú világot: – A karnevál, a vidám, dinamikus nyári hangulat már a belső tér tervezésénél koncepció volt, ezt kiegészítve működnek a falakon látható printelt tapéták, amelyek a festményeimből készültek. A képek egy része a hortobágyi tájhoz, annak növény- és állatvilágához kapcsolódik. Régóta készítek tájképeket, az alföldi táj motívuma újra és újra felbukkan a képeimen.

Finomra hangolt meglepetések

Fülöp Krisztina okleveles építész tervezőművész, belsőépítész, a KOMP DESIGN Stúdió vezető tervezője a Mercure Debrecennel kapcsolatban arról beszélt, élményt nyújt a tér, ahol extravagancia és finomra hangolt meglepetések várják a vendéget: – Az élményszerzés irányított dolog, térben és időben történik. Pontosan ki van találva, hogy belépéskor mit lát a vendég, merre szeretnénk vezetni, milyen ingerek érik például az étteremben és mik a kávézó területén. Ezek a terekben elhelyezett hangsúlyok nem kizárólag vizuális elemek. Egy-egy nagy léptékű, domináns elem adja az eső impulzust, majd ahogy mozgunk a térben, a kisebb méretű tárgyak is szerephez jutnak. Amint karnyújtásnyira megközelíti a dolgokat vagy helyet foglal a vendég, a taktilis érzékek is előkerülnek: különböző tapintású anyagok veszik körül. A mindenütt jelen lévő élő és szárított növények, virágok az illatokkal is szereplők. Multiszenzuális élményt nyújt a tér.

Élmény és minőségi szolgáltatások

A Mercure Debrecen elsősorban üzleti utazókra számít – számos szolgáltatással igyekeznek élménnyé tenni akár a rövidebb itt-tartózkodást is. – Az üzleti utazók igénye is nagyban változott az elmúlt évtizedben – már nemcsak egyszerű szállásszolgáltatást keresnek, hanem egyben élménnyel is szeretnének gazdagodni. Ebben tud partner lenni szállodánk, hiszen azon túl, hogy egyedi megjelenésű és kiemelkedő kényelmű szobákkal rendelkezünk, a szállodánk étterme, a Winestone étterem és bár szolgáltatásai különleges élménnyé tudják varázsolni a kikapcsolódásukat. Ráadásul szállodánk – elhelyezkedéséből fakadóan – origó lehet a város nyújtotta kulturális élmények eléréséhez is – fogalmazott Demény Gábor szállodaigazgató.

A négycsillagos Mercure Debrecen augusztus 15-én nyitja meg kapuit.