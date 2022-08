Ki ne hallott volna Hofi Gézáról, a híres humoristáról? Idén már 20 éve, hogy meghalt, de a méltán népszerű művész gondolatait, frappáns mondatait még ma is sokan idézik. Nem egy generáció kedvence volt, a mai fiataloknak is van mit tanulni tőle. Hofit hallgatni mindig érdemes!

Hofi Géza lemezei

Talán senki bakelitlemezét nem várták úgy az emberek a ‘70-es, ‘80-as években, mint Hofiét. A nagy nevettető híres volt telt házas színházi előadásairól, így pedig azok is hozzájuthattak aforizmáihoz, vicces monológjaihoz, akik nem tudtak elmenni a fellépéseire.

Szerencsére az utókor számára is fennmaradtak ezek a hangfelvételek, bár már nem a lemezjátszót indítjuk el, ha egy kis Hofit szeretnénk hallgatni. Van modernebb lehetőség is! A VOIZ hangoskönyvei között két Hofi-album is található: a „Hofi csak viccel” és a „Best of Hofi.” Azoknak, akik szerették a művész különleges humorát, kötelező darab mindkettő!

Miért a hangoskönyv?

A hangoskönyvek manapság nagyon elterjedtek. A VOIZ szolgáltatásait is egyre többen használják: egy könyv áráért havonta bármennyi könyvet meghallgathatunk a telefonunkra letöltve. Ez igazán jó hír azoknak, akik napi munkájuk során gyakran utaznak. Ilyenkor ugyanis remek lehetőség nyílik arra, hogy hasznosan töltsük az időt.

Autóvezetés, buszozás, vonatozás közben nyugodtan elindíthatunk egy hangoskönyvet, csak hasznunkra válik. Azok számára is ajánlható az applikáció, akik nagyon elfoglaltak, és nincs elég idejük olvasni. Itt ugyanis mindenféle műfajban, témában találhatók hangoskönyvek: a kötelező olvasmányoktól kezdve a szakmai könyvekig, előadásokig.

Akik pedig nem tanulni, hanem csak kikapcsolódni szeretnének, hallgassanak humoros műveket, hallgassanak Hofit!

Miért olyan népszerű ma is Hofi Géza?

Hofi Géza nevét mindenki ismeri, az idősebb korosztály jól tudja, mennyire korszakalkotó volt munkássága. Szinte új műfajt teremtett egyszemélyes kabaréival, egy szilveszter sem telhetett el nélküle.

Az 1970-es évektől kezdve egészen haláláig, 2002-ig dolgozott: számos híres mondása született, ezeket ma is sokan idézik.

A népszerűsége abban rejlett, hogy ki merte mondani azt, amit mindenki gondolt: viccesen, mégis komolyan beszélt. Főleg politikai, társadalmi témájú paródiái tették híressé. Bár Kádár Jánost is kritizálta, a politikus mégis engedte őt szerepelni, sőt, az első autóját – egy leselejtezett Mercedest – is a pártvezérnek köszönhette a humorista!

Számos érdekesség maradt még fent a népszerű előadóművészről. Például, hogy nem szerette a porszívó hangját, vagy hogy első feleségét viccesen „Vörös dögnek” nevezte. Gyermekük nem született, de volt egy kutyájuk, Astor, aki családtagnak számított.

Hofi szeretett vadászni, bár jobb szeme rossz volt. 1990-ben infarktust kapott, s csak egy évre rá folytatta fellépéseit. Ekkor jelent meg „Szíveslátás” című lemeze, melyből részletek szintén meghallgathatók a voiz.hu oldalon.

Érdemes letölteni tehát a hangoskönyveket a telefonunkra, ahol reklámmentesen élvezhetjük Hofi legjobb vicceit közel 3 órán keresztül!