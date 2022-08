Ha te is gyakran szoktál utcai árustól elvitelre ételt vásárolni, mert mindig úton vagy, biztos nagyon sokszor kerül a kezedbe annak védőburkolata, azaz a csomagolása. Ez pedig számos alkalommal az a bizonyos fóliacsomagolás.

Nem biztos, hogy nagy figyelmet szentelsz ennek, mert minél hamarabb csillapítani szeretnéd már az éhségedet. Pedig nem árt ám résen lenned, mert néhányan a csomagolásra használt anyagokon is meg szeretnének takarítani egy kis pénzt, és nem a megfelelő anyagokat veszik. Pedig az élelmiszerek csomagolásával kapcsolatban nagyon szigorúak az előírások. Nem is véletlenül.

A praktikus frissentartó fólia

A csomagolásra használatos fóliák között hatalmas különbségek vannak ám. Igazán nem lényegtelen szempont, hogy az egyes fóliatípusokat mire lehet és szabad felhasználni. A cadmas.hu frissentartófólia-tekercsek széles választékát kínálja. Igazán népszerű termékek ezek, hiszen igazán egyszerű a használatuk. Csak körbe kell tekerni ezekkel az adott élelmiszereket, és utána védelmet adnak a külső hatásokkal szemben. Óvnak a szennyeződésektől, a nedvességtől, a szagoktól, és a rovarok sem tudják megtámadni a beltartalmat.

Ugye milyen kényelmes, hogy az élelmiszert áruló boltok polcairól csak le kell emelned a habtálcára rakott és a frissentartó fóliával bevont, azaz lezárt salátákat, gyümölcsöket és egyéb friss árukat? Az uzsonnát pedig a frissentartó fóliába csomagolva higiénikusan viheted magaddal a munkába.

Élelmiszer-csomagolás ipari méretekben

Előszeretettel alkalmazzák az élelmiszeripari és az élelmiszert forgalmazó cégek is a fóliatermékeket csomagolásra. Például nagyon sok hidegkonyhai árut láthatsz a csemegeüzletek hűtő szekciójában. Igazán ínycsiklandozó a tálalásuk a csomagolásuk tetején fényesen megcsillanó frissentartó fóliába burkolva. Teljesen szag- és pormentesen lehet így az árukat tárolni és szállítani is akár még nagyobb távolságokra is.

A kulcskérdés mindig az előírások betartása vagy nem betartása. Az élelmiszerek gyártására, kezelésére és csomagolására ugyanis más, sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint az egyéb termékekre. Igaz ez az alkalmazható csomagolóanyagokra, így a fóliatermékekre is.

Óvatosan a csomagolással!

Az élelmiszerek csomagolására használható fólia gyártása sokkal szigorúbb előírások szerint történik, mint az ipari fóliáké. Nem kerülhet bele újrahasznosított vagy visszadarált anyag, színezék, ragasztó vagy egyéb adalék. Nem ragadnak, csak akkor, ha egymásra húzzák lezáráskor, és teljesen átlátszóak. A főképp a raklapos szállítmányozásban nagyon kedvelt és elterjedt ipari sztreccsfóliák más üzemekben készülnek. Ott nem olyan szigorúak a higiéniai előírások, és más is a termékek összetétele. Ha túl vastagnak és ragadósnak érzed a csomagolófóliát az utcai árus ételén, akkor jobb, ha máskor nem ott kérsz csomagolt ételt!