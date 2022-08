Kezdetben azért vezették be ezek használatát, hogy megszüntesse azt a rengeteg hulladékot, amelyek az egyszer használatos tárolók és dobozok használatából keletkeztek, idővel azonban kulcsfontosságú elemeivé váltak az iparágnak. Napjaink innovatív és sokoldalú tárolói számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyeknek köszönhetően még hatékonyabban optimalizálhatják az egyes logisztikai folyamatokat. Lássuk, milyen szerepük van az újrafelhasználható műanyag csomagolásoknak az agráriumban!

Forrás: schoellerallibert.com/hu

Miért érdemes visszaforgó műanyag csomagolásokat használni?

A mezőgazdaság egy roppant kényes és nagyigényű iparág, amelyben kritikus a megbízható csomagolás. A tárolóknak keménynek és ellenállónak kell lenniük a fizikai behatásokkal, valamint a szélsőséges környezeti körülményekkel szemben. Csakis így garantálható ugyanis, hogy a betakarított zöldségek és gyümölcsök biztonságban célba érjenek, és útközben is megőrizzék épségüket, frissességüket.

Az az újrahasznosítható műanyag csomagolások a hagyományos fából készült tárolókkal és dobozokkal szemben nem törnek szét, nem rohadnak el idővel, nem szívják be a szagokat és könnyebben tisztíthatók. A használatukkal még az olyan kényes termények is, mint pl. a szőlő vagy a gomba is bármilyen minőségi romlás nélkül eljuthat a kisboltok vagy szupermarketek polcaira. Nem utolsó sorban a visszaforgó plasztik ládáknak jobb a szellőzésük is, mint a fatárolóknak - a termény így tovább maradhat friss szállítás vagy tárolás során.

Schoeller Allibert: az agrárium elsődleges újrahasznosítható műanyag csomagolóanyag beszállítója

A gazdálkodás sikerességéhez jól kell tudni tervezni előre. A holland Schoeller Allibert logisztikai csomagolásgyártó vállalat immár több mint 60 éve szolgálja ki a mezőgazdasági szereplőket innovatív műanyag tárolóival és konténereivel. Minőségi visszaforgó tranzitcsomagolásai megoldások széles skáláját kínálják, amelyekkel csökkenthetők a vállalkozás költségei, javítható az ellátási lánc hatékonysága, és persze hatékonyan megóvható a rakomány.

Intelligens megoldásainak köszönhetően a Schoeller Allibert napjainkban már kis hazánk agráriumának is az egyik elsődleges csomagolóanyag beszállítójaként szerepel a gyakorlatban. Íme néhány példa a holland cég termékpalettájából, amelyek hatékonyan kielégítik a gazdák különféle terménycsomagolási igényeit: