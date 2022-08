A Zsuzsi Erdei Vasút életében az augusztus 20-i nemzeti ünnep minden évben egy kiemelt esemény. Idén az államalapítást és az új kenyér ünnepét, korhű fegyver- és táncbemutatókkal, néptánc- és népzenei műsorral, hagyományőrző kézműves foglalkozásokkal és erdei túrával ünneplik a vonat végállomásánál, Hármashegyalján.

Az eseményen részt vesz a Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesülete, akik felidézik a középkor egyik legérdekesebb történelmi pillanatát, azaz Mátyás király világát, a szépséges udvarhölgyekkel, daliás lovagokkal és katonákkal együtt, mindemellett a kicsiket és a nagyokat a bőrdíszmű-készítés hagyományőrző foglalkozás világába is elrepítik. Utasaink megtekinthetik a gyalogos párviadalokat és a középkori fegyverbemutatótkat, illetve az íjászat-, fegyver- és páncélmustrát, valamint a középkori tánctanítást is.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

A Nyírmártonfalvai Általános Művelődési Központ vesszőfonás szakkörén készült egyedi alkotásokat, dísztárgyakat, egy egyedi kiállítás keretében tekinthetik meg a kedves érdeklődők.

A szervezők, a HAHA Egyesület jóvoltából, a gyereket vidám kreatív foglalkozásokra invitálják.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

A nyíracsádi Koleszár család a hagyományos lovasíjászattal ismerteti meg az érdeklődőket, akik kipróbálhatják a hagyományos reflex íjakat, megismerkedhetnek a honfoglalás kori fegyverekkel és öltözékkel.

A talpalávalót ezúttal is a Törköly Zenekar szolgáltatja, a Bihari Banda Hagyományőrző Egyesület pedig az új kenyér ünnepe alkalmából tart hagyományőrző táncbemutatót és egy vidám hangulatú táncházat. Természetesen lesz újkenyér-kóstolás is, valamint ehhez kapcsolódóan továbbra is megtekinthető a Természet Házában a „Búzától a kenyérig” című kiállítás is.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

Ezúttal sem maradhat el az erdei túra Varga Edit természetpedagógus jóvoltából a természetkedvelő örömére.

Menetrend és program 08:30 Zsuzsi vonat indulása a Ruyter utcai kiinduló állomásról; 09:45 Ünnepélyes megnyitó, Makóné Fogarasi Hajnalka, a Zsuzsi Erdei Vasút ügyvezetőjének ünnepi beszéde; díszágyúlövés; 10:00 Karneváli forgatag: középkori fegyverbemutatók, párviadalok, tánctanítás, íjászat, néptáncbemutató és táncház, kézműves és kreatív foglalkozások, erdei túra; 13:30 Zsuzsi vonat visszaindulása Debrecenbe

Az ünnepség a Zsuzsi Kisvasútért Alapítvány támogatásával valósul meg.

A Zsuzsi Erdei Vasút a héten heti öt napon közlekedik az alábbiak szerint.

Kedd, csütörtök, péntek:

Ruyter utcai kiinduló állomásról Hármashegyaljára: 08:30, 11:15, 14:15

Hármashegyaljáról vissza Debrecenbe: 10:00, 13:00, 15:30

Hétvége és ünnepnap:

Ruyter utcai kiinduló állomásról Hármashegyaljára: 08:30, 11:15, 15:00

Hármashegyaljáról vissza Debrecenbe: 10:00, 13:30, 16:45

További információ a Zsuzsi Erdei Vasút programjairól, menetrendjéről és viteldíjairól: https://zsuzsivasut.hu.

A programváltozás jogát fenntartjuk!