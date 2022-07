Nagyon sok – teljesen hétköznapinak mondott – esetben szükségünk lehet pénzügyi tanácsadóra. Járjunk utána tehát, miért is éri meg és pontosan kiknek lehet szüksége rá?

A pénzügyi tanácsadás lényege

A pénzügyi tanácsadás nem csak azoknak való, akik nem tudják, hogyan fektessék be a vagyonukat. Ugyanis a tanácsadás olyan területeket is felölel, mint a nyugdíj-előtakarékosság, a biztosítás, a hitel és persze a klasszikus befektetések, amelyekről már szó volt. Ezek a területek rendkívül szerteágazóak, pontosan emiatt pedig még az is nehezen igazodik ki rajtuk, aki egyébként ért valamennyire a befektetésekhez. Egy megbízható és független pénzügyi tanácsadó viszont naprakészen képes például olyan biztosításokat ajánlani, amelyek hosszútávon és személyre szabottan megfelelő konstrukciók lehetnek számunkra. Tehát minden olyan esetben érdemes felkeresnünk pénzügyi tanácsadó céget, amikor a pénzünket valamilyen módon szeretnénk befektetni. A biztosítás és a nyugdíj-előtakarékosság szintén befektetésnek minősülnek, hiszen idővel megkapjuk az ezekből származó hozamokat. Meglepő módon a hitel is ide tartozik valamilyen szinten, hiszen itt a kapott összeget befektetjük a saját egyéni céljainkba. Vagyis az, hogy felkeressünk egy profi pénzügyi tanácsadót, szinte mindenkinek javallott, aki bármely, a fent említett kategóriában szeretne mozogni. Mivel igen sokrétű lehet egy ilyen befektetés, ráadásul számtalanféle konstrukcióval, ezért aki mindenképp szeretne belevágni bármelyikbe, annak kifejezetten ajánlott. Sőt tanácsadás nélkül nem is érdemes belefogni, hiszen a mai világban annyira gyorsan változnak a különféle pénzügyi befektetések hozamai és lehetőségei, hogy egy naprakész tanácsadó segítsége nélkül igencsak nehezen boldogulnánk ma már.

Vajon mindenkinek megéri?

A pénzügyi tanácsadás többnyire független, sőt, online is igénybe vehető néhány cégnél. A tanácsadás sokszor teljesen ingyenes, és nem igényel sok időt, viszont rendkívül hasznos válaszokat kaphatunk a felmerülő kérdéseinkre. Ezen túl a pénzügyi tanácsadó kiszámolja helyettünk a különféle konstrukciók költségeit ahhoz mérten, hogy mik az egyéni igényeink. Ennek alapján pedig többféle megoldást képes ajánlani számunkra. Rengeteg lehetőség szól például kifejezetten fiataloknak, de nyugdíjazás előtt állóknak is. Valamint ezen kívül családok és vállalkozások is igénybe tudják venni az ilyen jellegű tanácsadást.

Miért van értelme?

Értelme a pénzügyi tanácsadásnak több okból is van. Nem csak azok számára hasznos, akik komolyan érdeklődnek. Azok számára is hatékony segítséget nyújt, akik még nem akarnak semmiféle befektetést eszközölni, viszont érdeklődnének a pénzügyi megtakarítások és hozamok iránt. Ha például szeretnénk tudni, hogyan működnek a különféle lehetőségek. Mik a metódusaik? Miért éri meg…? Vagyis olyan kérdésekre kaphatunk választ, amelyeket például az iskolában egyáltalán nem tanítanak meg nekünk. Ezért a fiataloknak is rendkívül hasznos lehet, akár már az egyetemi éveik alatt felkeresni egy pénzügyi tanácsadót. Lehetséges, hogy már ekkor érdemes megkötniük a nyugdíjbiztosításukat, ha valóban jövedelmező nyugdíjas éveket szeretnének. Esetleg szeretnénk félretenni valamire? Ez sem probléma, hiszen a pénzügyi tanácsadás olyan megoldásokkal is szolgál, amelyek a különféle megtakarításokról szólnak. Például a különféle befektetések, mondjuk az értékpapír-alapúak nem minden esetben kötöttek biztosításhoz vagy nyugdíj-előtakarékossághoz. Ezért azok számára, akik kisebb vagy nagyobb összegeket szeretnének befektetni, szintén jól jön majd egy profi pénzügyi tanácsadó.

Összegzés

A pénzügyi tanácsadás tehát összességében mindenkinek megéri, aki valóban szeretne valamilyen befektetést kötni. Ugyanakkor azok számára is hasznos lehet, akik még nem terveznek semmilyen befektetést, de érdeklődnek a téma iránt. A fiataloktól kezdve az idősebb korosztályig bárki számára igénybe vehető, hiszen ezen a megoldások minden korosztályt lefednek. A tanácsadások ráadásul többnyire ingyenesek, akárcsak a Grantisnál például, tehát semmit nem vesztünk vele, ha megérdeklődjük, mibe érdemes fektetnünk – legyen az nyugdíj-előtakarékosság vagy biztosítás. A Grantis weboldalán további hasznos információkat találhatsz arról, hogy miből áll a pénzügyi tanácsadás.