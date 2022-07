Manapság, ha tetőfelújításról, tetőépítésről van szó, akkor érdemes gyors és egyszerű megoldásban gondolkodni, mint a szeglemezes tető. A hagyományos tetőfedő megoldások nagy hátránya egyrészt az áruk, másrészt pedig az, hogy ácsszakember munkáját igénylik, és napjainkban nagyon nehéz szakembert találni az építőipari és felújítási munkálatokhoz. A mesteremberek inkább a nagy projekteket vállalják, a kisebbeket, amelyek kevesebb bevétellel járnak, már kevésbé. Ráadásul szakemberből sincs túl sok, így sokat kell várni, akár hónapokat is egy tetőfelújításra, ami nem túl kedvező, ha sérült a tetőnk vagy épp beázik.

Amit a szeglemezes tetőről tudni érdemes

Lássuk, miért is tud a szeglemezes tető annyira időtakarékos és olcsó tetőmegoldás lenni. A szeglemezes tető lényegében egy előregyártott, úgynevezett szeglemezekkel rögzített tetőszerkezet. A szerkezet nevében szereplő szeglemez valójában egy olyan acéldarab, amelynek apró tüskéi vannak, és ezeknek a tüskéknek a segítségével tudjuk a tetőelemeket egymáshoz rögzíteni. Mivel a szeglemezes tetőt üzemi körülmények között, pontos és optimalizált tervezést követően gyártják le, így a helyszínen már nem igényel külön csavarozást, ez pedig lényegesen meggyorsítja az építését.

Bár a neve alapján úgy tűnhet, hogy a szeglemezes tető csak acél lemezekből áll, valójában fából készül, és préseléssel rögzítik hozzá a szeglemezeket. Ennek a technológiának az egyik legnagyobb előnye a gyorsaság és a kedvező ár, ami annak köszönhető, hogy a megépítése nem igénye külön ácsszakembert, így nem kell a mesteremberre várni, sem az ő munkadíját kifizetni. A szeglemezes tető tehát egy olyan megoldás, ami gyors, kedvező árú, ráadásul rugalmas is, mert nem csak standard tetők kérhetőek. Ennek köszönhetően széles körben felhasználható.

Hol alkalmazzák ezt a technológiát leginkább?

A szeglemezes technológia céges és magánszemélyes felhasználása is gyakori, hiszen gyorsabb és olcsóbb, mint a hagyományos tetőfedő megoldások. Magánszemélyeknek azért szokták javasolni, mert a technológia földszintes és emeletes házak esetén is alkalmazható, ráadásul nem szükséges hozzá ács, így időt és pénzt spórolhatunk vele. Standard és egyedi kivitele is létezik, vagyis, ha egyedi tetőmegoldásra van szükség, akkor a pontos és optimalizált tervezésnek köszönhetően gyorsan kivitelezhetőek az egyedi megoldások is. Ha a saját házunk tetejét cserélnénk le, akkor az árak és az idő komoly tényező, különösen akkor, ha a tetőn beázik vagy megsérült. A szeglemezes tető, amit a rapidteto.hu csapata is készít jó megoldást kínál a problémánk megoldására.

A céges felhasználása meglehetősen sokrétű, használják panelházak, társasházak és lapostetők felújításakor, de ipari csarnokok, áruházak, illetve mezőgazdasági épületek esetében is gyakori megoldás. Középületek, mint a sportcsarnok építésekor is előszeretettel választják ezt a megoldást. A filmforgatások és szabadtéri előadások díszleteként is találkozhatunk szeglemezes tetővel.