A lényeg sokszor a részletekben rejlik, és ez különösen igaz a lakberendezésben. Ha olyan darabok kerülnek egymás mellé, amelyek stílusban vagy méretben nem megfelelőek, akkor a lakás hangulata félresiklik. Ha nem passzol egymáshoz a burkolat, a bútor, kanapé vagy szőnyeg, akkor az egész összhatás kellemetlen lesz a szemnek.

Megfelelő szőnyegválasztás

Ha a szőnyeg a nappaliban túl kicsi a bútorok méretéhez képest, akkor nem lesz otthonos és barátságos a helyiség. Szőnyegvásárlás előtt érdemes kimérni oldalanként 30 centiméter szabadon maradó területet, és maszkolószalaggal körbe ragasztani a leendő szőnyeg helyét, így látható lesz, hogy fog mutatni a szőnyeg a padlón.

Gyakran előforduló hiba, hogy a bútorokat a falhoz tolják, beleértve a kanapét is. Hacsak nem kis méretű a nappali, akkor igyekezni kell elkerülni ezt az elrendezési megoldást, mivel ha minden a falnál van, akkor középen egy nagy üres terület fog tátongani. Sokkal jobban mutat, ha kihúzzuk a kanapét a faltól. A MÖBELIX sarokgarnitúrái térbe állítva izgalmas térélményt nyújtanak.

Színek megválasztása

A kanapé vásárlásakor ne essen abba a hibába, hogy egy aktuális, divatos színt választ. Bizonyára üde színfolt lenne a lime zöld, de gondoljon arra, hogy lehet, egy-két év múlva már rá sem tud nézni. Arról nem is beszélve, hogy nagyon elüthet a szoba többi berendezési tárgyától. Sokkal szerencsésebb egy natúr, semleges szín választása kárpitozott bútor esetében. A díszpárnahuzatokat sokkal egyszerűbb cserélni, akár évszakoknak megfelelő színvilágban.

A függöny megfelelő hossza

Sokan abba a hibába esnek, hogy a függönykarnist túl magasra helyezik el és emiatt a függöny a padló felett lóg, jó pár centivel. Vagy nem megfelelő a karnis szélessége, ez mind diszharmonikussá teszi a helyiséget. A padlóig érő és ablakon túl érő függöny sokkal szebb látvány. Igyekezzen a plafonhoz minél közelebb felszerelni a karnist. Kellemes bélelt hatást kelt, ha faltól falig ér a karnis, sokkal otthonosabb lesz általa a szoba. Az ablak elé nem érdemes semmi olyan dekorációt vagy nagy méretű szobanövényt helyezni, ami gátolja a fény szabad beáramlását.

Legyen fény!

A nem megfelelően megvilágított otthon lehangoló hatást kelthet a sápadt, halvány fényű lámpákkal. Ráadásul a hangulatra is rossz hatással van egy rosszul megvilágított helyiség. Célszerű minél több fényforrást elhelyezni. A mennyezeti csilláron kívül állólámpákat, asztali lámpákat, képmegvilágító fényforrásokat is be lehet szerezni. Ebben az esetben a minél több, annál jobb elv érvényesül.

Képek szerepe

A képek megfelelő és harmonikus elhelyezésére is időt kell szánni. A nem megfelelő magasságba és a fal közepére elhelyezett kép gyakran előforduló hiba. Sokkal izgalmasabb látvány egy jól megkomponált galériafal. A kongó üres falat csodásan megtölti élettel. Mielőtt nekiáll fúrni a falat, tervezze meg a pontos elrendezést. Kartonpapírból vagy csomagolópapírból vágja ki a képek méretét, és rögzítse a falra ragasztószalaggal, ne felejtse el jelölni a képen az akasztó helyét sem.