140 évvel ezelőtt, 1882. július 16-án nyitották meg a vasút első szakaszát Debrecen-Fatelep és Nyírmártonfalva között, azóta minden évben július 16-a a Zsuzsi Erdei Vasút születésnapja. Az évforduló alkalmából idén nagyszabású születésnapi ünnepségre várják a kisvonat kedvelőit.

Mozgalmasan telt az elmúlt pár év a Zsuzsi Erdei Vasút életében. Egy hosszú felújítással járó zárvatartást követően a pandémia nehézségeivel kellett megküzdenie a kisvasút munkatársainak, de jól vették az akadályokat, a felújítás után megszépülve nyitott újra a vasút, a rajongók pedig a járvány idején is örömmel ültek fel a járatokra. A 140-ik születésnapot ennek köszönhetően nemcsak kellemes fáradtsággal, de jóleső érzésekkel köszöntik a Zsuzsi háza táján, ahol a nehéz években is gondoskodtak arról, hogy a szezonban minden utas a legjobb élményben részesüljön.

A kerek évforduló ünneplése már év elején kezdetét vette, kora tavasztól szinte minden hétvégén jeles napokhoz és ünnepekhez kapcsolódó családi és hagyományőrző programok várták az utasokat a Zsuzsi végállomásánál, Hármashegyalján. Július 16-án ennek az ünnepségsorozatnak a megkoronázásaként két helyszínen zajló egész napos programmal várják az érdeklődőket, akik betekintést nyerhetnek a Zsuzsi Erdei Vasút elmúlt 140 évébe, felfedezhetik a Zsuzsi útvonalát szegélyező Erdőspuszták természeti és kulturális értékeit, és az „öreg hölggyel” együtt ünnepelhetnek egy felejthetetlen születésnapi mulatságon.

A július 16-i születésnapi ünnep egyik helyszíne a Ruyter utca 1. szám alatti kiinduló állomás lesz, ahol az alábbi programokkal várják az érdeklődőket.

9:00 ünnepélyes táblaavatás

9:30 a Zsuzsi gőzmozdony poggyászkocsijának avatóünnepsége

9:50 Bancsi Zsolt presbiter, a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség nevében köszönti a 140 éves Zsuzsi Erdei Vasutat

10:00 a Zsuzsi vonat indulása Hármashegyaljára

A kiinduló állomáson kisvasút-történeti kiállítás is nyílik Nehéz György és Gara Kálmán gyűjtők és Molnár Mihály ZsEV mozdonyvezető jóvoltából.

A Zsuzsi hármashegyaljai végállomásánál a vonat érkezését követően folytatódnak az ünnepi programok a következők szerint:

11:15 „Isten éltessen Zsuzsi Erdei Vasút!” – ünnepélyes megnyitó a szabadtéri erdei színpadon

Könyvavató Gara Kálmán jóvoltából: A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút 140 éve

Könyvavató Gara Kálmán jóvoltából: A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút 140 éve 11:30 a Bihari Banda Hagyományőrző Egyesület és a Törköly Zenekar, majd a Debreceni Hajdú Táncegyüttes ünnepi műsora

12:30 Tompeti és Barátai koncert

ünnepi torta felszelése

cukorkaeső

ünnepi torta felszelése cukorkaeső 13:30 Rendőrkutyás bemutató

13:50 Debrecen Linedance Club műsora

Hármashegyalján egész nap várják majd a kicsiket és nagyokat az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Kommunikáció és Rendezvényszervező részlegének munkatársai, akik katonai akadálypályával, fegyverzeti bemutatóval és szelfi paravánnal érkeznek.

Jelen lesz a Debreceni Mentőállomás és a Debreceni Tűzoltóság is, akik lehetőséget biztosítanak majd a gyerekek számára, hogy élőben megnézzék a mentőorvosok és a tűzoltók eszközeit és felszerelését, sőt, járműveit is, így a gyerekek akár be is ülhetnek majd a mentő- és a tűzoltóautókba.

A Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület ugrálóvárral és kreatív foglalkozásokkal készül a fenntarthatóság és a környezetvédelem jegyében, de lesz arcfestés és lufibohóc is.

Az ünnepségre érkezik a Zsuzsi állandó partnere, Imre István solymász és a Madársuli növendékei, akik ezúttal is interaktív módon nyújtanak betekintést a madarak titokzatos világába.

A látogatók akár maguk is masinisztává válhatnak az ünnep alkalmából, hiszen a HEXVAVE Egyesület jóvoltából most is lesz terepasztal mozdonyvezetéssel, és nyitva lesz a Természet Házában az ország első erdei környezetben működő könyvpontja is.