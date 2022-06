A legszebb körmökhöz, de figyelem, ez lábak esetén is igaz, a legjobb Silcare - Műköröm Webáruház szépségápolási termékein keresztül vezet az út. Habár ma már rengeteg olyan alapanyag elérhető, amely pillanatok alatt szinte csodákra képes, még ma is igaz, hogy a rendszeres gondoskodást semmi sem tudja felülmúlni.

Emellett azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a tűzoltás jellegű segítség nem hozza ugyanazt az eredményt, mint az állandó, körültekintő ápolás. Márpedig ez az alapja annak, hogy aztán szép díszítések kerülhessenek mind a kezekre, mind a lábakra, attól függetlenül, hogy műkörmöket szeretnénk tetetni vagy a saját körömlemezeink szebbé változtatása a célunk.

Ha eddig nem tetted, a mai a legjobb nap arra, hogy…

Belevágj a bőröd és a körmeid valódi ápolásába! Olyan készítményekkel teheted ezt, amelyek képesek arra, hogy hatékony segítséget nyújtsanak már rövid idő alatt. Ennek köszönhetően szépséges körmöknek örülhetsz rövid időn belül. A megfelelő alap pedig biztosítani fogja a szép eredményeket is, amelyekre valóban vágysz.

Sokat tehetünk azzal is, hogy elhagyjuk azokat a kedvezőtlen szokásokat, amelyek rontanak az összképen. Ilyen például a körmeink rágása, amely nemcsak a körömlemezek állapotára, hanem a körömágy bőrének állapotára is hatással van. Egy rossz alapon pedig nehéz csodákat tenni.

Sokat tehetsz a körmök és a körülötte lévő bőr ápolásáért azzal is, ha belülről is ápolod őket, azaz olyan vitaminokkal táplálod, amelyek kifejezetten ezen területek szépségéért felelnek. Ilyen többek között a B-, valamint a D-vitamin is, de rengeteg szempontból előnyös például a ricinusolajat tartalmazó kezelés is.

A rendszeres gondoskodás elengedhetetlen

A néhány naponta elvégzett igazítás, némi manikűr és ápolás szó szerint is olyan kecsegtető eredményeket kínál, amelyek valódi alapot nyújtanak aztán ahhoz, hogy a nagy napra csodás körmeid lehessenek. Ha menyasszonyként várod a kitűzött dátumot, akkor ez alapvető elvárás lehet magaddal szemben, ha pedig vendégként törekednél az esküvői szezonban a tökéletes megjelenésre, akkor is ez a tökéletes, királyi útja annak, hogy elérd.

A díszítés tekintetében természetesen a ruhától, az alkalom stílusától is függően számtalan nagyszerű megoldása lehet, az egyszerű francia manikűrtől kezdve a gyönyörűséges, sőt, akár extravagáns elképzelésekig.

A hozzáértő műkörmös szerencsére tud olyan tanácsokkal szolgálni, amelyben egyszerre érezheted komfortosan magad, s lehetsz elégedett is a körömdíszítéssel. Nagyon fontos, hogy olyan megoldást válassz, amely egyszerre képes mindkét dolgot nyújtani!