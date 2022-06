Amikor megvásárolod életed első forrólevegős sütőjét, nem is gondolnád, hogy mennyi trükk és praktika van, amivel meg tudod gyorsítani a tanulási folyamatot, és amikkel már a kezdetektől profi felhasználónak érezheted magad. A következő bejegyzésben csokorba szedtünk neked néhány tanácsot, amiket ha megfogadsz, sokkal hamarabb jutsz el a haladó felhasználói szintre.

Olvasd el a használati utasítást!

Sokan úgy gondolják, hogy a mellékelt használati utasítás tulajdonképpen csak egy kis plusz hulladék, de semmi valós funkciója nincs, és azonnal dobják is a kukába. Pedig valójában nagyon sok olyan információt tartalmaz, amikkel felvértezve azonnal kezes bárányként működik majd az újonnan beszerzett eszközöd. Nem szabad általánosságokból kiindulni, hiszen minden típus más és más egyedi tulajdonsággal és funkciókkal van ellátva.

A programok ismerete

Ez a pont nagyban összefügg az előzővel, hiszen honnan tudnád meg a legpontosabban, hogy milyen opciók vannak a gépeden, mint a használati utasításból? A legtöbb forrólevegős fritőz egyedi programokkal van ellátva, így nem elég, ha csak nagy általánosságban ismered ezeknek az eszközöknek a használatát. A legtöbb esetben be tudod állítani, hogy milyen ételtípusról van szó, és ennek függvényében indul el a program, de lehetőséged van egyedi értékek meghatározására is. Ezen kívül van még előmelegítés funkció, ami néhány étel elkészítése esetében indokolt, valamint melegen tartóként is funkcionálhat.

Jó receptek mindenek felett!

A forrólevegős sütők mellé többségében jár egy receptkönyv is, ami nagyban meg tudja könnyíteni a kezdeti lépéseket. Ezekben a receptekben ugyanis speciálisan az adott modell funkcióival számolnak, többségében a programok segítségével tudod elkészíteni az ételeket anélkül, hogy egyedi beállításokat kellene alkalmaznod.

Sült krumpli

Ez tipikusan az az étel, amit mindenki nagyon szeretne büntetlenül fogyasztani, de a hagyományos sütéssel ez elképzelhetetlen. A forrólevegős sütőben azonban 90%-kal kevesebb zsírra van szükség az elkészítéséhez, mégis majdnem teljesen egyező ízélményt tudunk vele produkálni. És ez természetesen nem csak a klasszikus krumplival, hanem édesburgonyával is működik, ha valami ropogós, de egészséges köretre vágynál.

Olajok és zsírok

Annak ellenére, hogy a bő olajban való sütést teljesen ki tudjuk váltani egy forrólevegős fritőzzel, nem kell teljesen elutasítani az olajok használatát. Egyes ételeknél sokkal ropogósabb lesz a végeredmény, ha egy kis olajsprayt is használunk a sütés előtt.

Nem kell tehát kizárni az étolajat az étrendedből, de érdemes olykor-olykor kiváltani, például a forrólevegős fritőz használatával.