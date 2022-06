Itt a nyár – tegyünk izgalmas sétákat!

Hagyjuk a kocsit a fenébe, és fedezzük fel gyalog akár a saját otthonunk környékét. Sétáljunk nagyokat és gyakran. Szervezzünk a barátainkkal sétálós napokat, amikor például csak elugrunk vásárolni vagy kávézni egyet. Minél többet sétálunk, annál több kedvünk lesz újra mozogni, ráadásul a séta már önmagában is nagyon egészséges. Kössük össze így a kellemeset a hasznossal, és meglátjuk majd, hogy valóban visszatér a mozgáskedvünk.

Akár kertészkedhetnénk is…

Igaz, ezt egy panelház lakójaként nehéz kivitelezni, viszont az a helyzet, hogy még ott sem lehetetlen. Talán épp itt az ideje beújítani egy kis konyhakertet, ahogyan régen tették még a rendszerváltás előtt a panellakók. Ott mindig van dolog, olcsó bérelni, ráadásul a saját finom megtermelt zöldség és gyümölcs semmihez sem fogható. A kertészkedés nem csak egészséges, de a mozgáskedvünket is jelentősen megnöveli majd.

Szerezzünk be valamilyen mozgásösztönző eszközt!

A webáruházakban is kapni ma már olyan eszközöket, amelyekhez nem kell direkt mozgás, mégis hozzájárulnak ahhoz, hogy az izmaink újra átmozgatásra kerüljenek. Ilyen a vibrációs tréner is, amelyre ráállva nemcsak az egyensúlyunk fejlődik, de az egész testünket átmozgatja. A testünk újra kedvet ad ahhoz, hogy tényleg elkezdjünk sportolni valamit hozzá. Hasonlóan hasznos eszköz lehet a játékokat kedvelőknek, ha beszereznek egy Wii-t, vagy egy olyan VR-készletet, ami érzékeli a mozgást is. Játék közben észre sem vesszük, hogy mennyit mozogtunk, utána pedig már nem bírunk majd leállni. Ma már kaphatóak direkt olyan programok is ezekhez az eszközökhöz, amelyek komplett edzéseket képesek kiváltani.