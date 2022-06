Magyarországra érkezése óta a vállalat kiemelt ágazatként tekint a kutatás-fejlesztésre, mely területen már mintegy 220 szakember dolgozik. A debreceni gyár stratégiai szerepét tovább erősíti az a közel 800 millió forint összértékű beruházás, melynek eredményeként még hatékonyabbá tették, illetve bővítették az originális, vagyis az újonnan kifejlesztett hatóanyagot tartalmazó készítmények kutatásának folyamatát. Ezzel az összeggel egészül ki az a 450 milliárd forint, melyet a Teva eddig beruházásra és K+F-re költött Magyarországon.

A projekt keretében egy úgynevezett in vitro biológiai vizsgáló laboratóriumot alakítottak ki. A laboratóriumban egyfelől a globális piacokra szánt új termékek fejlesztésének egy adott lépését végzik, elsődlegesen preklinikai és klinikai vizsgálatokból származó minták tesztelésével. Ezek a vizsgálatok főként a fájdalom és az asztma kezelésére szolgáló készítmények fejlesztését szolgálják. Emellett a laboratórium lehetőséget teremt arra is, hogy bizonyos idegrendszeri megbetegedés kezelésére már kifejlesztett termékek gyártásba kerülését megelőző utolsó vizsgálatait is elvégezzék. A debreceni létesítménybe így az Egyesült Államokból, az Európai Unió tagországaiból, de Kanadából és Japánból is érkezhetnek majd elemzésre minták.

– Debrecen és a Teva az elmúlt két évtizedben szorosan összefonódott egymással, az itt felhalmozódott tudást és az itt dolgozó szakembereket meg kell becsülni. A vállalat ma Debrecen legnagyobb foglalkoztatójaként komoly szereppel bír a város életében. Egy város előrehaladása jelentős részben gazdasági sikerein múlik. Hiszem azt, hogy a Teva ebben a változó gazdasági környezetben is képes lesz megállni a helyét, annál is inkább, mert Debrecen számára a hagyományos iparágak kiemelt jelentőséggel bírnak – hangsúlyozta a laboratórium ünnepélyes átadóján Dr. Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere.

Ez a fejlesztés is jól mutatja, hogy bár a Teva elsősorban generikus vállalatként ismert, egyre nagyobb hangsúlyt fektet az originális készítmények kifejlesztésére. Nem véletlenül utalt erre rövid értékelésében Radovan Toman, a Teva debreceni telephelyének vezetője is: „Debrecen stratégiai fontossággal bíró telephely, mely komplex gyártó és K+F központként működik.” Pogány Csaba, a debreceni innovatív kutatás-fejlesztés vezetője úgy fogalmazott: „A biológiai vizsgálatok száma duplázódig meg egy nemzetközi szinten is modern eszközparkban, kimagasló szaktudással bíró kollégáknak köszönhetően.”

Az új részleget egy már meglévő épületben alakították ki, ahol csupán az eredeti falakat tartották meg. 460 négyzetméteren 4 iroda és 6 vizsgáló laboratórium kapott helyet a tárolóhelyiségek, a tárgyalók, az étkező és az öltöző mellett. Az épület kialakítása és felépítése megfelel a mai kor követelményeinek, a laboratórium eszközparkja pedig nemzetközi szinten is kiemelkedő. Ezt mutatja az is, hogy a beruházás összköltségének több mint egyharmadát a vizsgálatokhoz szükséges eszközök beszerzésére fordították.

Panyiczki-Berényi Viktória