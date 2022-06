A 2022. évi MVM Edison startup versenyre a beérkezett 186 pályázat közül szakmai zsűri választotta ki azt a legígéretesebb 7 korai fázisú és 4 érett fázisú megoldást, amelyek két hónapos felkészítés után jutottak be a májusi döntőbe. Az MVM Smart Future Lab szakértői mentorprogram keretében foglalkoztak a csapatokkal, segítve őket ötletük továbbfejlesztésében és a piacon való megjelenésben. A döntő élőben közvetített, online eseményén izgalmas projekteket mutattak be a csapatok. Közöttük, bár az első három helyezett közé nem jutott be, figyelemreméltó megoldással jelentkezett a BikeR. Privát rekeszekkel szerelt, teljesen zárt, közösségi kerékpártároló rendszerük, egyedi designjával, környezetbarát kivitelezésével – szó szerint is – magas szintre emeli a városi biciklizés élményét.

A kezdetektől a versenyig

A csapatot Debrecen mint iskolaváros fogja össze, ahogy vezetőjüktől, Szoboszlai Benjámintól megtudjuk: ő a Békés megye északkeleti csücskében elhelyezkedő, sárréti kis faluból, Biharugráról származik, Kovács Anita, a Hortobágy melletti Egyekről érkezett, Kovács Nikoletta, az Eger melletti Bélapátfalváról csatlakozott a csapathoz, Svec Antal pedig a kárpátaljai Beregújfalu szülötte. Benjámin már több mint öt éve alapított egy teljesen ingyenes mentorprogramot, ahol azóta több ezer embernek igyekeztek segíteni és a legtehetségesebbekkel hasonló versenyeken is elindultak, valamint számos sikert értek el az elmúlt két évben.

„Tíz éve vagyok debreceni, az iskoláim jelentős részét is itt végeztem, valamint még ma is koptatom a padokat a harmadik diplomám és a villanyszerelő képesítésem megszerzéséhez egyaránt. Niki és Anti a Debreceni Egyetem Informatikai Karáról jöttek, ahol én is megindítottam helyi tanulmányaimat, Anita pedig a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégiumtól búcsúzik a napokban, mint grafikus és dekorációs festő, az applikáció UX/UI tervezése, a kreatív anyagok gyártása, valamint az adminisztratív folyamatok intézése az ő szakterülete. Vele már sok közös sikert értünk el az utóbbi két évben” – mutatja be a csapat tagjait Benjámin.

A kérdésre, hogy a BikeR tárolók ötlete vagy a megvalósításához életre hívott csapat volt előbb, elárulja: „Egyetemi kollégista éveimben szembesültem először a problémával, hogy milyen sok biciklit rongálnak meg, de a megoldását tavaly, egy nemzetközi ötletversenyre dolgoztam ki, melyet követően a BikeR tároló alapötlete és kivitelezése fókuszban is maradt a számomra. Az első verzió, ami nyomokban még fellelhető a tárolóban, szinte pillanatok alatt bevillant, ám számos módosítás finomítás született, még az MVM Edison versenyre történő jelentkezésig is. A döntőbe jutás után Anita mellé új csapatot verbuváltam a téma iránt érdeklődő mentoráltjaim közül, így került be Niki, aki elsősorban az applikáció fejlesztésében, valamint Anti, aki a beágyazott rendszerű kódok architektúrájának kialakításában és a 3D modellezésben segít nekem.”

A jelenlegi kis csapat köré folyamatosan bővülő lektorgárda is csoportosul. Benjámin elárulja: az effektív munkavégzés annak köszönhető, hogy a fiatalokkal összeállított ötleteket az ő közvetítésével mindig átnézik és véleményezik tapasztalt szakértők, senior mérnökök is, akik önzetlen támogatásáért nagyon hálás.

Debrecenben „ültetnék” az első fákat

A BikeR kerékpártárolók már messziről beazonosíthatók lesznek, mivel egy hatalmas lombkoronájú fát formáznak majd, ahol akár több szinten is elhelyezhetők lesznek majd a kerékpárok, magasan a járókelők feje felett. Így, ahogyan Szoboszlai Benjámin is hangsúlyozza, egy két és fél bicikli által elfoglalt helyen, akár több tucat kerékpár is tárolható. „Alapvetően Debrecenben jelennek majd meg az első tárolóink, de már van több szóbeli előrendelésünk is, amelyeket szeretnénk minél előbb írásos formában is rögzíteni, hogy még kedvezőbb tőkebefektetői ajánlatokat kaphassunk” – árulja el, és kiemeli, hogy az ötlet megvalósítása során az országhatárokon túl is gondolkodnak.

A BikeR négyszintes, bővíthető tárolóiban négy tucat biciklit lehet elhelyezni. Mint Szoboszlai Benjámintól megtudjuk, ez a méretezés még kivitelezhető anélkül, hogy komolyabban a föld alá kelljen menni, ami mind Magyarországon – például a régészeti lelőhelyek vagy a felszín alatti vízforrások miatt –, mind Hollandiában és Dániában is gondokat okozhat, illetve a mélygarázsokhoz hasonlóan jelentősen megnöveli a költségeket.

Hogyan kerül a bicikli a fára?

A kerékpárok teljesen automatizáltan kerülnek be a tárolóba, egy sínrendszer viszi fel őket a megfelelő szintre. A hárompontos rögzítésnek köszönhetően bármilyen méretű, akár az egyedileg gyártott biciklik jelentős részével is működik megoldásuk. „Nemcsak egy típusú tárolóban gondolkodunk, hanem okosbútorokként tekintünk ezekre az eszközökre. Egy okosbútor-hálózatot szeretnénk kialakítani töltőállomásokkal, hogy ezekben a tárolókban tölteni lehessen az elektromos rollert, a biciklit, akár a mobiltelefonokat is” – vetíti előre a jövőt Benjámin. A tároló és a hozzá fejlesztett mobilapplikáció számos, a kültéri tárolásból adódó problémát meg tud oldani. Az ott elhelyezett kerékpár biztonságban van, nem érhetik sérülések. Az app érzékeli, ahogy a kerékpáros megközelíti a tárolót, jelzi, hogy van-e benne hely, a behelyezett biciklit nemcsak a helyére emeli a rendszer, hanem az állapotát rögzítő fénykép is készül, illetve az egy felhasználó által behelyezett több kerékpárból is segít kiválasztani a kívánt példányt.

Honnan az energia?

A tárolók energiaellátásáról Szoboszlai Benjámin elmondja, hogy alapvetően egy fixen bekötött áramhálózat működtetné a tárolók mozgó részeit, de külterületen vagy áramkimaradási problémák esetére alternatíván is gondolkodtak. „A sérült elektromos autók akkumulátorait használnánk újra, a rendszerünkre kihelyezhető napelem, amivel zöld energiával lehetne üzemeltetni az egységeinket, sőt akár tölteni is a benne elhelyezett eszközöket.”

Egyedi design

A jelenlegi látványtervekből is látható, hogy a BikeR különleges formatervezése jól beazonosíthatóvá teszi majd a tárolóit. „Kiemelten fontos számunkra a zöld „szigetek” minél nagyobb mértékű visszavitele a városi területekre, szeretnénk támogatni ezt a tárolóink kialakításával is. Számos vertikális kertészeti megoldáson gondolkodunk, ami Magyarországon még kevésbé ismert. Az adott éghajlati viszonyoknak megfelelően szeretnénk legalább a lombkorona szinten, a tárolóegység oldalában növényzetet kialakítani zuzmó-, moha- vagy borostyánfal formájában.

„Elsőre rosszul hangzik, hogy a tároló egy fának a helyét foglalja el, viszont itt, Debrecenben és más városokban is látjuk, hogy a fák sokféle hatásnak vannak kitéve, sérülnek a gyökereik, állandóan vágni kell az ágaikat, ami jelentős költség a városvezetésnek és gyakran még életveszélyesek is lehetnek. Olyan helyeken, ahol túl sok csonkoláson mennek át a fák, de fontos a zöld környezet, a levegő frissességének a javítása, oda kihelyezhető egy BikeR tároló is, annak minden további előnyével.”

Somogyi Noémi

(PR cikk)