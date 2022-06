Most megmutatjuk azt, miért jó ötlet egy kis időt a nyári szünetből egy KRESZ-tanfolyam elvégzésére szánnod, és azt, hogy néhány óra tanulás hogyan teheti szabadabbá, könnyebbé és boldogabbá a következő éveidet!

KRESZ-tanfolyam nyáron? Jobb ötlet lehet, mint elsőre gondolnád!

A június az a hónap, amit talán minden diák egész évben a legjobban vár. Ilyenkor a füzetekben pont kerül a mondat végére, az iskola kapui pedig egészen szeptemberig zárva tartanak. Elérkezett ugyanis a nyári szünet, a végtelen szabadság, a buli és a szórakozás ideje. Ilyenkor a tiéd a világ, és bármit csinálhatsz.

Ha úgy tetszik, egész nap lógathatod a lábad, de ha szeretnéd, nyári munkával megkeresheted a nyaralás vagy a fesztiválozás árát is. Sőt, a rengeteg szabadidőnek hála akár valami hasznosat is tanulhatsz! Persze egy tizenéves most joggal horkanhat fel: nyáron tanulni, na ne viccelj! És teljesen jogosan persze, hiszen a nyári szünet szent és sérthetetlen. Senki sem kényszeríthet téged tanulásra.

De ha a következő évben a sulis tananyag, a különórák és az edzések mellett még a KRESZ-tanfolyammal is bajlódnod kell, biztos vagy abban, hogy ez menni fog?

Ha összesűrűsödnek a dolgok, az valóban kellemetlen és kimerítő, hiszen, ahogy én sem, úgy te sem vagy szuperhős, éppen ezért rendkívül fontos, hogy okosan oszd be a rendelkezésre álló időt.

Forrás: Freepik

A tanulásba fektetett idő befektetés a jövőbe

A nyári KRESZ-tanfolyamra sok fiatal gondol a bulitól és a szórakozástól feleslegesen elvett időként. Ez azonban rendkívül negatív hozzáállás, hiszen a tanulás sokkal inkább egyfajta befektetés a jövőbe, ami biztosítja azt, hogy a jövőben is több időt szánhass magadra és a barátaidra. Hogy hogyan?

Hát úgy, hogy ha a szünetben letudod a vizsgát, azzal nagyban megkönnyítheted a következő tanévet. Iskola után nem kell sem a KRESZ tanulásával foglalkoznod, sem pedig a vizsga miatt stresszelned magad.

Másrészt pedig azért is remek befektetés, mert így nagyon nagy eséllyel a következő szünetben te lehetsz a legmenőbb az osztálytársaid közül, aki saját jogsival és némi vezetési rutinnal pattanhat bármikor a volán mögé, ha egy jó buli felé kell venni az irányt!

És persze ha ennél is nagyobb távlatokban szeretnél gondolkodni, akkor egy jogsi igazi, hosszú távú befektetés, mely a felnőtt élet napjait is sokkal könnyebbé teszi. Hiszen soha nem leszel a tömegközlekedésre vagy családtagok, barátok nagylelkűségére utalva. Oda és akkor mehetsz, ahová és amikor csak kedved tartja. Magad intézed a bevásárlást, munkába mehetsz, vagy egyszerűen csak elindulhatsz a világba. Mi ez, ha nem az igazi, nagybetűs SZABADSÁG?

Ahol a nyári KRESZ-tanfolyam a te igényeid szerint zajlik

Kevés olyan hely akad, mely a KRESZ-tanfolyamokat kifejezetten a fiatalok igényei szerint alakítja. A debreceni Neon Autósiskola azonban azokra is gondolt, akik a nyári szünetben, saját időbeosztásuknak megfelelően szeretnének nekivágni annak, hogy saját jogosítványt szerezzenek. Ennek érdekében pedig kifejezetten a fiatalok igényeire szabott tanulási folyamattal várja a diákokat.

Ez azt jelenti, hogy a KRESZ-alapoktól kezdve egészen a forgalmi oktatásig szinte minden fontos dolgot online, a saját időbeosztásod szerint intézhetsz a neonautosiskola.hu weboldalon keresztül. A jelentkezést, a fizetést, és magát a KRESZ-tanfolyamot is. Amit így bárhol, bármikor, akár nyaraláson, utazás közben, éjszaka vagy nappal is végezhetsz.

Forrás: Freepik

Nyáron az online képzés óriási előnye ugyanis, hogy nincsenek kötött időpontok, amelyekhez saját programjaidat kellene igazítanod. A tanfolyam közben nyaralni, táborozni, fesztiválozni is mehetsz, hazatérve pedig onnan tudod folytatni a tanulást, ahol abbahagytad. A jogsi megszerzése ilyen módon pedig egyáltalán nem kötelesség. Sokkal inkább egy vissza nem térő lehetőség, melyet érdemes minél hamarabb megragadnod.

Tovább is van, mondjuk még?

Az online KRESZ-tanfolyam legnagyobb előnye a maximális szabadságérzet mellett az a tudás, mellyel egy hatalmas lépéssel te is közelebb kerülhetsz a jogsidhoz. Ezt pedig a Neon Autósiskolánál az olyan extra szolgáltatások is segítik, mint a százszázalékos online ügyintézés lehetősége, a tanulást könnyítő, gyorsító segítség, illetve a korlátlan kérdezési lehetőség.

Ezeknek köszönhetően ugyanolyan hatékonysággal tanulhatod a KRESZ-t, mintha csak az osztályteremben ülnél, azonban nincs szükség arra, hogy feláldozd a szabadságod és a tanulás a maximális nyári feeling rovására menjen!