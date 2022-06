Hirdetés 6 órája

Ezek a legbosszantóbb kártevők – Így szabadulhatsz meg tőlük

Bármilyen tisztaságot is tartsunk az otthonunkban, bármilyen gyakran takarítsunk is, sajnos a különböző kártevőket szinte lehetetlen távol tartani a lakástól vagy háztól. Egy darab elöl hagyott étel vagy egy be nem tömött lyuk – azaz bármilyen kis figyelmetlenség elég, és máris láthatjuk, hogy hangyák vonulnak át a padlón vagy muslicák keringenek a konyhában. Ez pedig azon kívül, hogy nem higiénikus, még igencsak bosszantó is. De mit tehetünk, ha ezt tapasztaljuk otthon?

Az alábbiakban sorra vesszük, hogy melyek a leggyakoribb kártevők a magyar otthonokban, és hogy ezek ellen hogyan tudunk hatékonyan fellépni. Persze arra az esetre is adunk tippeket, ha praktikák már nem válnak be. A legbosszantóbb kártevők és irtásuk Hangya A hangyaprobléma olyasmi, amivel szinte már mindenki találkozott élete során. Ezek az erős, de apró kis élőlények szinte szempillantás alatt elszaporodhatnak a lakásban: megjelennek a járólapon, majd a konyhapulton, végül pedig az ételeinkben és gyakorlatilag mindenhol. Éppen ezért itt kifejezetten fontos a gyors reakció! Eleinte próbálkozhatunk házi hangyairtó szerekkel, amelyekre sokan esküsznek. Az egyik bevált módszer az, hogy sót szórnak oda, ahol a rovarok bejáratát sejtik. A sót azok beviszik az „odújukba”, és elfogyasztják, amitől elpusztulnak. Vannak, akik inkább az elriasztást választják, például savanyú uborkával, sütőporral vagy fahéjjal, amelyek illatára érzékenyek a hangyák. Ha azonban több helyen találkozunk velük, vagy néhány napon belül nem oldódik meg a gond, érdemes bolti hangyairtókkal kísérletezni, például géllel, aeroszollal, csalétekkel vagy permettel. Esetleg komplett hangyairtó csomagot is választhatunk, ha biztosra mennénk. Ágyi poloska Kevés annál bosszantóbb dolog van, mint amikor egy kellemes alvásból felébredve, egyik napról a másikra azt tapasztaljuk, hogy kis pörsenések, csípések borítják a testünket. Ebből többek között arra is következtethetünk, hogy ágyi poloskák szállták meg az alvóhelyünket. Ilyenkor a felismerés után elengedhetetlen, hogy az ágyat és annak teljes környékét alaposan lekezeljük egy hosszan tartó bolti ágyipoloska-irtószerrel, és mindent módszeresen kimossunk. Ez egy igen kényes folyamat, hiszen már a fertőzött ágynemű mozgatása közben is továbbterjeszthetjük a lakás többi pontjára ezeket az élősködőket. Ráadásul a módszeres irtás és tisztítás maga is komplikált lehet. Éppen ezért ez olyasmi, amivel próbálkozhatunk, de a legjobb, ha szakemberre bízzuk. Csótány Nem véletlen, hogy olyan sokan rettegnek és egyben undorodnak a csótányoktól: a hosszú csápok, a sötétben leselkedő szemek, a rovartestek iszkolásának hangja, amint lekapcsoljuk a lámpát… Egész egyszerűen visszataszító jelenségek. A nagyvárosokban azonban sajnos gyakran találkozhatunk velük, hiszen elég a házon belül egyetlen rendetlen lakó, hamar az egész szintet vagy társasházat elárasztják ezek az élőlények. Sőt az is elég, ha valahol a környékünkön csótányirtás történik: az onnan elmenekülő rovarok könnyen lehet, hogy épp nálunk keresnek majd menedéket. Ez ellen védekezhetünk riasztószerekkel: a citrom és a teafaolaj illatát sem tűrik meg, ezért ezek a bejáratok környékén eloszlatva elijeszthetik a kéretlen betolakodókat. Ha már megjelentek a lakáson belül, de még csak egyet vagy kettőt láttunk, még mi is megpróbálhatjuk őket kiirtani, kifejezetten ilyen céllal készült permetekkel, porokkal vagy gélekkel. Pók Egy-egy pók megjelenése általában nem ad okot aggodalomra, hiszen bármilyen tiszta lakásban feltűnhetnek egyik napról a másikra. Persze az arachnofóbiásokat már ez is kiboríthatja, de ilyen esetekben még nem szükséges semmilyen eszközhöz nyúlni, maximum egy partvishoz vagy egy portörlő ruhához. A gond általában nem is bent jelentkezik, inkább a családi házak vagy nyaralók körül: a pókok itt ugyanis zavartalanul szövögetik a hálóikat, mindent beterítve azokkal. Ennek viszont érdemes gátat szabni, nemcsak azért, mert sokan irtóznak tőlük, hanem azért is, mert esztétikailag zavaró lehet a jelenlétük. A pókhálózáson kívül mi nem sokat tudunk tenni, ez azonban egy idő után igen fárasztó szélmalomharccá válhat. Ilyen esetekben jöhet szóba a szakember segítsége. Patkány A fentebb felsoroltakhoz képest a patkányok kevésbé gyakori élősködők a magyar háztartásokban – de mégis jelen vannak. És ha egy-egy ilyen élősködő akár pár házzal arrébb megjelenik, már sejthető, hogy a mi otthonunkban is feltűnnek majd. A patkányok ugyanis hatalmas területeken élnek, és szinte bármilyen anyagon át tudják rágni magukat, eközben pedig nemcsak hogy undorítóak, de rengeteg baktériumot hordoznak a testükön az életvitelükből kifolyólag. Az irtásukat általában komoly méreggel végzik, éppen ezért itt jobb, ha mi magunk nem kísérletezünk vele. Ha a praktikák nem válnak be… Lehetséges, hogy hiába próbálkozunk, a kártevőproblémánk már annyira elhatalmasodott, hogy nem tudunk mit tenni. Ilyen esetekben – ahogyan fent már több ízben utaltunk rá – elengedhetetlen lesz szakemberi segítséget kérni. Aggodalomra azonban semmi ok: ők biztos megoldást tudnak nyújtani bármiféle kártevőkkel kapcsolatos kellemetlenségre!

