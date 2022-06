– Egy új, igényes otthon megszületésének egész folyamatát végigvisszük ügyfeleinkkel – fejti ki dr. Sziszák György, a Sziszák és Társa Kft. vezetője. – Folyamatosan kapcsolatban vagyunk megrendelőinkkel, személyesen és természetesen virtuálisan is, bármilyen kommunikációs csatornán, telefonon, e-mailben. Lakásainkba nemcsak a prémium minőségű alapanyagokat, hanem a maximális szakértelmet, odafigyelést és a szívünket-lelkünket is beletesszük. A Sziszák és Társa Kft. 2000-ben alakult, akkor még építőipari befejezőmunkálatokat végeztünk a Sólyom utcán, abban az időben ez még párhuzamosan futott a fő tevékenységünkkel. A 2008-as válság idején fagylalt- és gesztenyepürégyártással foglalkoztunk, majd 2015-ben tértünk vissza a magasépítéshez, immár generálkivitelezőként. Azóta felépítettük a János-hegy lakóparkot és még jó néhány társasházat is. Az első 15 évben családi vállalkozásként 4-5 fővel dolgoztunk, az igazi fejlődést 2017-ben határoztuk el, és 5 év alatt 45 főre duzzasztottuk cégeink létszámát.

Hogyan tudják összeegyeztetni a munkát a családi élettel?

– Már a házasságunk elején elhatároztuk, hogy apaként én többet dolgozom, és kevesebbet vállalok két szép leányunk nevelésében. Feleségem kevesebb munkával, annál több szülői feladat ellátásával veszi ki a részét a közös kihívások megoldásából. Ildikó HR- és pénzügyi feladatokat látott el a cég életében szinte végig, ma irodavezetőként tevékenykedik. Hozzám tartozott a többi feladat, mint az ügyvezetés, szerkezetépítés, befejezőmunkák, minőségbiztosítás, marketing és az értékesítés is. Ma már remek, hozzáértő vezető és beosztott kollégák segítik a munkánkat, így a családra és egymásra is több időnk marad. Így sikerült hosszú évek munkájával elérni azt is, hogy mára már a hétvége jellemzően a családé, persze nem volt ez így korábban. Volt olyan többéves időszak, amikor minden hétvégét munkával kellett töltenem. Amikor együtt vagyunk, nagyon szeretünk például télen filmeket nézni, biliárdozni, léghokizni, kirándulni vagy épp nyaranta kerékpározni.

A főzés a család nő tagjainak a feladata

Forrás: Sziszák és Társa Kft.

Mennyire tudnak előre gondolkozni, és milyen terveik vannak?

– Szeretünk előre tervezni egy-két évet mindenképpen, de a fontosabb területeken inkább ötöt. A privát életben a gyermekeink továbbtanulásával, pályaválasztásával kapcsolatban, munkában az épületeink tervezésében mindig hosszabb távon gondolkodunk.

Dr. Sziszák György szereti az ínyenc életeket

Forrás: Sziszák és Társa Kft.

A fiatalkorban megálmodott élet, jövőkép mennyire egyezik a mostanival?

– Azt a nőt vettem feleségül, akiről mindig is álmodtam, és bár az élet hozott kihívásokat, mindig meg tudtuk beszélni, felül tudtunk emelkedni a nehézségeken. A munkában folyamatosan megtalálom a kihívásokat, szeretek a felépített társas-, iker- és családi házainkban és a gyermekeinkben gyönyörködni. A sikereink boldoggá tesznek, a kudarcoktól csak erősebb leszek.