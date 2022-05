A TBG Production Nikola Tesla – Végtelen energia című musical showjára, az első előadásra június 8-án ülhetünk be a Nagyerdő fái közé, majd ezt követően augusztus végéig igazi nyári felüdülést kínáló zenés és prózai produkciókkal szórakoztatja a közönséget a szabadtéri színház.

Június 8-án modern technikai showelemekkel elevenedik meg minden idők egyik legkitűnőbb lángelméje, Tesla világa, akinek zsenialitását csak Arisztotelészéhez és Leonardo da Vinciéhez hasonlítják. Egész világunkat átalakító találmányait már kortársai is a kerék és az egyiptomi piramisok jelentőségéhez mérték. Főként Tesla felfedezéseinek és szabadalmainak köszönhető, hogy az elmúlt évszázad során az elektronikai eszközök a mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé válhattak, hiszen az okostelefon vagy a vezeték nélküli elektromos töltés alapelveit is elsőként Tesla fektette le.

A különleges személyiségű tudóst több ország is joggal érzi magáénak. Kevesen tudják, de a szerb származású, horvát területen született Tesla szakmai karrierje Budapestről, a Puskás Telefontársaságtól indult. Tesla erősen kötődött Magyarországhoz, ami remek apropót szolgáltatott ahhoz, hogy a TBG Production új premierjét a kiváló elmének szentelje. A kétfelvonásos, lendületes és rendkívül látványos zenés darab így amellett, hogy ragyogó szórakozást ígér, segíthet újra felfedezni, új oldaláról megismerni a mára közismert név mögött rejtőző csodálatos zseni életének rejtélyeit.

A kétórás musical show a ma rendelkezésünkre álló legkorszerűbb showtechnikai elemek alkalmazásával teremti meg azt az egyedi látványvilágot, amely ismét lenyűgöz és elkápráztat, egyben izgalmas zenei és vizuális hátteret ad Tesla életének és a tizenkilencedik század hangulatiságának, bemutatva Smiljantól, Prágán, Budapesten, Párizson, New Yorkon és a Chicagói Világkiállításon át egészen a Niagara vízeséséig az akkori roppant színes és pezsdülő nagyvilágot.

Június 13-án a Nagyerdei Szabadtéri Játékokat üzemeltető Csokonai Színház saját produkciója, a Játék a kastélyban, a színház a színházban világa kerül a színpadra. A Debrecenben már jól ismert Keszég László (Augusztus Oklahomában, A Pál utcai fiúk, Edmond) a próbák alatt azt nyilatkozta, hogy „ez nem egy felületes, habos-babos vígjáték, hanem igen árnyalt és összetett világképet mutat, ami természetesen csodálatosan szórakoztató”. Valóban izgalmas karakterek replikáznak, a Játék a kastélyban pörgő jeleneteiben szerelem, féltékenység tombol. A dramaturg szerint „egy virtuóz koktél, egy örök klasszikus. Nem vág fejbe, nincs bűntudattal kínzó másnap, de kellemesen ellazít, felpezsdít.” Molnár darabja valóban kortalan, mindenkit mindenkor képes megszólítani, hiszen jó ideje tudjuk már, hogy nincsen rózsa tövis nélkül, nincs szerelem hullámvölgyek nélkül, nincsen „kifacsart citrom” előzmények nélkül.

El sem kell jutni a pszichodrámacsoportig, elég megnézni a Játék a kastélybant, hogy jót nevessünk az öngyilkosság gondolatával játszó kétségbeesett vőlegényen és megértsük: egy kis jószándékkal, élettapasztalattal és szellemességgel sok mindent helyre lehet hozni. Persze ne higgyünk el mindent Molnárnak, ennyire azért nem könnyű egy jó darabot megírni, a színház világa sem működik ilyen olajozottan, mint ahogy egy jó házasságot megkötni és hosszútávon fenntartani sem könnyű. De a színháznak itt vége. Happy end!

Molnár nem idealizál, nem rejt semmit véka alá, ha szereplői vágyairól szól. Precízen, a színházat és az életet mélyen ismerve építette fel azóta klasszikussá vált darabját. Az érvényesülése érdekében semmitől vissza nem riadó Annie szerepében Mészáros Ibolya látható, aki igazi cinikus, okos nőt formál a karakterből. „Az a lényeg ebben a nőben, hogy egy döntésképtelen valaki, aki csak sodródik, ő csak ezt állítja magáról, a saját szemszögéből nézve nagyon is felelősségteljes, ugyanakkor abszolút önző személy” – mondta a színésznő. „Rémisztő, hogy Annie a lebukástól való félelmében mind emberileg, mind színésznőileg milyen virtuózul nyitogatja a fiókjait a különböző érzelmekkel és stratégiákkal, én is kapkodom a fejem. Iszonyatos nagy kaland eljátszani.” Kiss Gergely Máté egészen különleges helyzetben van, hisz 5-6 éve játszotta már Ádámot, a hősszerelmes vőlegényt, most pedig az egykor volt csábító szerető, Almády szerepét osztották rá. „Érdekes egy szerelmi háromszög mindkét sarokpontjában lenni és mindkét szerepet eljátszani. Izgalmassá teszi, hogy a darabot akkor egy nő rendezte, most pedig egy férfi. Ádámot játszva jól esett a női lélek pátyolgatása a rendező részéről, most pedig, hogy egy férfi biztatásával és megfontolásaival, nagyon inspirálóan dolgozzuk fel együtt Almády szerepét.”

Az idei szabadtéri játékok egyik sikerdarabja bizonyára a Játékszín produkciója, a Teljesen idegenek lesz június 22-én és 23-án. Az alkotók a keserédes komédia műfaji megjelölést választották, nem véletlenül. Az a kérdés mérettetik meg ugyanis egy különös játékban, hogy hazudni veszélyesebb, vagy mindig igazat mondani? Egy összeszokott baráti társaság az egyik vacsorán azt a játékot találja ki, hogy mindenki kiteszi az asztalra a mobilját, és bárkinek megszólal a telefonja, képes vagy szöveges üzenetet kap, együtt hallgatják, olvassák, nézik… A hétköznapi estén váratlan titkok pattannak föl, évtizedes szövetségek kapcsai kezdenek kilazulni… Pedig eddig úgy gondolták, jól ismerik egymást és úgysincs senkinek titkolnivalója, vagy ha igen, akkor ne legyen titkolt, mert hogy erről szólna a barátság, de lassanként elszabadul a pokol… A darab az automatikusan adódó sémákon (titkolt szerető) és poénokon kívül mindent kihoz a helyzetből, néhol egészen megkapó jelenetekkel operál. Nem a szerelemről szól és párkapcsolatról, írják a kritikusok, hanem az egymást barátsággal vagy szerelemmel szerető – vagy éppen már nem szerető – emberek hozzáállásáról a másikhoz és saját magukhoz.

Paolo Genovese 2016-os filmje szinte percek alatt hódította meg Európa mozijait, most pedig végre színpadon is látható ez a furcsa, egyszerre vicces és drámai történet Martinovics Dorina, Kolovratnik Krisztián, Lévay Viktória, Debreczeny Csaba, Erdélyi Tímea, Makranczi Zalán és Nagy Sándor szereplésével. A Teljesen idegeneket Czukor Balázs rendezte.

Bár gyorsan fogynak a jegyek, még valamennyi júniusi előadáson vannak szabad helyek. Jegyek a Csokonai Színház Jegypénztárában (Víg Kamaraszínház, 4025 Bajcsy-Zsilinszky u. 1-3., volt Víg Mozi) és a www.jegymester.hu oldalon vásárolhatók.

A nyári színházi programról bővebb információ a www.nagyerdeiszabadteri.hu oldalon található.

A Nagyerdei Szabadtéri Játékok előadásaira két munkanappal az előadás előtt beválthatók a Csokonai Színház érvényben lévő szabadbérletei, illetve felhasználhatóak a színház által kibocsátott ajándékkártyák.