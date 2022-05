A Hármashegyaljára tartó vonatozás alatt a Kerekerdő Élménypark két szórakoztató karaktere mulattatja az utasokat: PancsPancs zsonglőriskolával, Suzy pedig ritmus- és tánciskolával készül. Érkezést követően a Diri-Dongó Együttes interaktív zenés gyermekkoncertje indítja a programok sorát, de természetesen a zene mellett a tánc is szerepet kap majd a nap során. A Dance Universe TáncSport Egyesület, az Amirah Hastánc és Mozgás Stúdió, valamint a Debrecen Linedance Club jóvoltából latin-amerikai és standardtánc-, zumba-, hastánc- és countrybemutatók várják az érdeklődőket, akik akár ki is próbálhatják a tánclépéseket.

A Zsuzsi vonat eseményein mindig nagy sikert aratnak a rendőrségi bemutatók, így a gyermeknapon újra lehet találkozni a rend őreivel, akiket ezúttal négylábú segítőik is elkísérnek.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

A Hajdú Bihar Megyei Rendőr főkapitányság Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség kutyavezetője, Komádi István rendőr főtörzsőrmester jóvoltából a Mini névre hallgató kábítószerkereső kutya és a Fitos névre hallgató általános rendőrkutya egy nem mindennapi bemutatóval készül, melyben bemutatják, hogyan segítik a rendőrök munkáját.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

A bemutatót követően közelebbről is meg lehet ismerkedni a kutyusokkal, akikkel akár szelfi is készíthető. Érkezik Hármashegyaljára egy rendőrautó, amibe a kisebbek akár be is ülhetnek, de lesz lehetőség rendőrségi védőruházat felpróbálására is. A bűnmegelőzési rendőrök részvételével rajzpályázatot is indítanak, melyen minden induló ajándékban részesül.

A kutyák mellett természetesen a Madársuli népszerű növendékei is köszöntik majd a gyerekeket, sőt, az interaktív bemutatót követően most is örömmel pózolnak majd a gyerekek vállán és karján egy-egy fotó erejéig.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

Mindezek mellett a nap során lesznek vidám, kreatív foglalkozások a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület közreműködésével, kézműves vásár a Vidék Kóstoló webáruház jóvoltából, és persze nem maradhat ki a programkínálatból a gyermekek körében népszerű arcfestés, lufibohóc, ugrálóvár, óriássakk és a cukorkaeső sem. A büfében a gyerekek kedvenc nyalánkságai, hot dog és jégnyalóka is kapható lesz a gyereknapon.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút

A május 29-i gyermeknapi programra, 10.00 órakor indul a vonat a Ruyter utcai kiinduló állomásról, és 14.10-kor közlekedik vissza Hármashegyaljáról Debrecenbe.

Természetesen a vonatok a hétvégi menetrend szerint is közlekednek majd Debrecen és Hármashegyalja között.

A menetrend szerinti járatok: 8.30, 11.15, 15.00 időpontokban indulnak a Ruyter utcai kiinduló állomásról, és 10.00, 13.30, 16.45 időpontokban indulnak vissza Hármashegyaljáról Debrecenbe.

A gyereknapi program mindenki számára ingyenes az utazási díj megfizetésén túl!