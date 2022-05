Nincs könnyű dolga annak, aki a mai végtelen kínálatból ki tudja választani elsőre azt a szakembert, aki minőségi tanácsokkal lát el bennünket a keresőoptimalizálásról. Laikusok számára alapos utánajárást igényel maga a téma is, a megfelelő SEO-szakértő kiválasztása pedig elemi fontosságú, hogy a befektetett pénz és energia ne csupán a tapasztalatok listáját szaporítsa, hanem anyagi megtérülésben is visszaköszönjön.

Miért nélkülözhetetlen a SEO tanácsadó?

Az egyik leggyorsabban változó terület a keresőoptimalizálás, amit napi szinten kell figyelni a vállalkozásunk sikerének érdekében. Arra keveseknek van ideje, hogy az ügyintézés mellett még ezzel is foglalkozzanak. Ezért érdemes megbízni egy SEO-tanácsadót, akinek ez a profilja.

Ő naprakész információkkal rendelkezik a keresőmotorok működéséről, érti és alkalmazni is tudja a weboldalak optimalizálását, hogy minél jobb helyezést érj el a találati listán. A tanácsait megfogadva az eredmény látszódni is fog a bevételekben.

Fogalmazd meg az igényeidet!

Ha tudod, hogy mire van szükséged, egyszerűbb lesz olyan specialistát találni, aki pontosan arra a területre fókuszál. Ez lehet a találati listán való helyezés javítása, vagy a szöveges és grafikai tartalmakat érintő fejlesztések, struktúrákat érintő kérdések megvitatása. A lényeg, hogy legyen referenciája, hogy lásd, valóban a terület szakértőjével van dolgod.

Erre figyelj a találkozón

Egy igazi profi esetében a konzultációnak borsos ára lehet, ezért érdemes előre készülni, hogy minél magasabb hatásfokkal végződjön a találkozó. Írd össze előre, hogy mik az elvárásaid, milyen pénzügyi keretből gazdálkodhatsz, és mik a terveid! A leghatékonyabb stratégia érdekében ezekre mind szükséged lesz.

Kérdezz!

A SEO folyamatosan változik, ezért nehéz megérteni a működését annak, aki teljesen új ezen a területen. Kérdezni azért is fontos, hogy mi magunk is rálássunk a folyamatokra, és a később a kapott tanácsokat alkalmazni is tudjuk. A jó szakértő ismérve, hogy nem próbál ködösíteni, képes tűpontosan felvázolni még azokat a területeket is, amik nem olyan egyértelműek.

Ezeket a kérdéseket tedd fel az első találkozáskor:

Hogyan javíthatom a webhelyem rangsorolását?

Mi most a legújabb trend?

Az én tevékenységi területemen mi a legjellemzőbb SEO-hiba?

Honnan tudom, hogy jó stratégiát követek?

Kell-e valamit javítanom a weboldalam szerkezetén?

Tartalmilag milyen a weboldalam?

A linképítést hogyan értékeli?

Hova kellene fókuszálnom?

Már akár egy találkozó után is kaphatunk egy tiszta képet az online jelenlétünk erősségeiről és hibáiról. A jó SEO-szakértő tanácsait megfogadva pedig a gyakorlatba is átültethetjük az elhangzottakat.

Reméljük, hogy megtalálod a legmegfelelőbb szakembert, és az együttműködés gyümölcsöző lesz! Sok sikert!