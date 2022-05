Idén ünnepli 140-ik születésnapját az ország legrégebbi keskeny nyomközű vasútja, a „Zsuzsi”. A kisvasút a jubileumi évhez méltó programokkal várja május utolsó hétvégéin is a kicsiket és nagyokat. Érdemes tehát felpattanni a kisvonatra az év legvidámabb hónapjában és az üde, zöld Hármashegyi-erdőben tölteni a szabadidőt, mert a gyönyörű erdei környezet és a jó levegő mellett nagyszerű programokkal várja utasait a Zsuzsi.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft.

Akik utaztak már a Zsuzsi Erdei Vasúttal, jól tudják, hogy tavasztól őszig minden hétvégén tartalmas kikapcsolódási lehetőség várja az utasokat a kisvasút végállomásánál. A Hármashegyi-erdő számos olyan kincset rejt, ami gyerekek, felnőttek számára egyaránt érdekes felfedeznivalót kínál, sőt, a természet kincseit a háztartásban, étkezéshez vagy akár otthonunk dekorálására is felhasználhatjuk. A Zsuzsi vonat május 21-én, szombaton közös alkotásra invitálja utasait, akik az erdőben található fenyőtobozok és lehullott zöld levelek segítségével alkothatják meg saját mandalájukat. A kézműves foglalkozás helyszíne ezúttal is a Hármashegyi-erdő lesz, ahol Varga Edit környezeti nevelő segít majd a tájékozódásban és a természet kincseinek felfedezésében. Az erdei természettúrán a résztvevők megfigyelhetik majd az erdőben található gyógyhatású növényeket, saját maguk gyűjthetik össze az erdő kincseit, és nem maradhat el a közös alkotás öröme sem, aminek kézzel fogható eredményét, a mandalát mindenki hazaviheti majd.

A május 21-i Alkoss a természetben az erdő kincseiből! elnevezésű programra 8:30-kor és 11.15-kor indul a menetrend szerinti vonat a Ruyter utcai kiinduló állomásról. Hármashegyaljáról 13:30-kor és 16:45-kor közlekedik a vonat vissza Debrecenbe.

Forrás: Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft.

Május utolsó vasárnapján természetesen az idén 140 éves Zsuzsi Erdei Vasút is csatlakozik a gyermeknapi programok sorához. Egyik legnépszerűbb eseményük, a Gyermeknap Hármashegyalján idén a jubileumhoz méltó, színes programkínálattal várja a gyerekeket, akiknek a tiszteletére aznap újra kifut a 99 éves nosztalgiagőzös. Hármashegyalján érkezést követően interaktív zenés gyermekkoncert, latin-amerikai és standard tánc-, zumba-, hastánc- és country-bemutatók, cukorkaeső, ugrálóvár, rendőrkutyás bemutató és vidám kreatív foglalkozások várják a kisebbeket. Természetesen jelen lesz a Madársuli is a gyerekek, felnőttek körében egyaránt népszerű madarakkal, akikkel interaktív bemutatón és közös fotózáson vehetnek részt az érdeklődők. Érkezik a Kerekerdő Élménypark két szórakoztató karaktere, Suzy és PancsPancs is, akik tréfás bemutatókkal, valamint ritmus- és tánciskolával gondoskodnak majd az önfeledt szórakozásról.

A május 29-i gyermeknapi programra 10:00 órakor indul a gőzvontatású nosztalgiavonat a Ruyter utcai kiinduló állomásról és 14:10-kor közlekedik vissza Hármashegyaljáról Debrecenbe.

A gyereknapi program mindenki számára ingyenes az utazási díj megfizetésén túl. A vonattal érkező gyerekeket ingyenes arcfestés és lufibohóc is várja.

A gőzvontatású nosztalgiavonatra egyéni díjszabás érvényes. Az utazási tarifákról a Zsuzsi Erdei Vasút oldalán lehet tájékozódni.