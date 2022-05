Ha már régóta tervezed, hogy felújításba kezdesz, akkor itt az ideje, hogy még a nyári forróság előtt a tettek mezejére lépj! Ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen, érdemes az ötleteidet egy átgondolt szempontrendszer szerint összegezni és priorizálni. Lássuk, hogyan érdemes kalkulálnod!

A felújítási terv kidolgozása

Ha egy lakásfelújítás gondolata felmerül, általában csak a nagy egészet látjuk. Eszünkbe jut, hogy melyik szobákra fér rá a festés, hol kell kivenni vagy épp betenni egy falat, milyen bútorokat illene lecserélni, stb. Végül pedig abba a hibába esünk, hogy a felújítási keretösszeget kizárólag a látványos, nagyobb munkák szerint határozzuk meg.

Kezdjünk először a legkevésbé szembetűnő dolgok ellenőrzésével! Mindig érdemes végig gondolni például, hogy:

Mennyire modern a lakásban a fűtésrendszer?

Korszerűek-e a nyílászárók? Jól szigetelnek-e?

A falban futó vezetékekről lehet-e tudni, hogy mikor voltak utoljára kicserélve?

Miután alaposan feltérképezted a javításra és átalakításra váró helyiségeket, már sokkal könnyebb reálisan meghatározni a felújítási munkák valódi összegét. Természetesen célszerű ilyenkor is legalább 15%-kal nagyobb keretet meghatározni, ami vésztartalékként funkciónál, hogy csökkenteni tudd a kellemetlen meglepetésekkel járó stressz kockázatát.

A pénztárcabarát megoldások összegyűjtése

A felújítási munkálatok ezerfélék lehetnek. Nem mindegy, hogy egy komplett lakást vagy házat kell teljesen felújítani, vagy “csak” a háztartási gépeket és/vagy berendezést kell lecserélni. Bármelyikről is legyen szó, egy biztos: ha a korszerűsítés kezdetét veszi, akkor időközben mindig találunk majd egy újabb felújítani való részt, amivel korábban nem számoltunk.

Ha viszont emellett is jó tempóban és az előre megbecsült összegeken belül szeretnélmaradni és haladni, akkor állandóan kövesd a költségeket. Ilyenkor sokat segít, ha megkeressük azokat pénztárcabarát ötleteket, amik kreatívak és egyben igényesek; vagy ha utánajársz, hogy milyen munkákat tudsz elvégezni szakember alkalmazása nélkül is.

Például a légkondi tisztítását házilag is meg lehet oldani – nem muszáj rögtön mesterembert hívni –, és a kert körbekerítéséhez sincs feltétlenül szükség nagy összegekre. Az olcsó kerítésötletek között is vannak szuper és esztétikus megoldások: gondolj csak a drótkerítés és a vesszőfonat árnyékoló kombinációjára.

Felkészülés a felújítással járó vészhelyzetekre

Sok helyen olvashatjuk, hogy a családi ház vagy a lakás felújítása az egyik legstresszesebb folyamat. Hiába, hogy a változtatás végül sok pozitívumot hoz a mindennapokba, érthető az is, hogy miért vált ki szélsőséges érzelmeket. Az elhúzódó határidők, a kivitelezők hozzáállása, a befektetett pénz és a halmozódó költségek mind olyan dolgok, amik könnyen próbára tehetik az ember idegrendszerét.

Ha viszont teljes mértékben nem is, némileg ezekre a helyzetekre is fel lehet készülni. A korábban említett lépésről lépésre való tervezés sokat segít. Ha olyan helyzet adódik, hogy éppen nem lenne elegendő a félretett pénzünk, akkor egy kis összegű kölcsön segíthet a munkálatok befejezésében. Érdemes B tervvel is rendelkezni, hogy a pénzügyi keret túllépésével tudjuk, hol célszerű csökkenteni a kiadásokon.

A sikeres felújításhoz tehát három dologra lesz szükség: a felújítási terv és az anyagiak részleteienk pontos meghatározására, illetve a hatékony és gazdaságos ötletek összegyűjtésére. Ha úgy érzed, hogy elfogy az energiád, gondolj arra, hogy a felújítással nemcsak a saját kényelmedhez járulsz hozzá, de az ingatlanod értékét is növeled. Ez kifejezetten fontos szempont, ha egyszer úgy döntesz, hogy a házadat/lakásodat kiadod albérletként vagy eladod.