Bármilyen medence, jacuzzi karbantartása is a cél, ha a szűrés és visszaforgatás nem megoldott, akkor a víz tisztán tartása sem lesz az. A medencék ugyanis nem létezhetnek szűrő nélkül. Azt pedig mindenki tudja, hogy a szűrőket szintén tisztítani kell. Persze valószínűleg ezt sem puszta kézzel fogjuk csinálni, hiszen szükségünk lesz hozzá néhány speciális kiegészítőre.

Amennyiben Ön kezdő a témában, akkor tartson velem és tudja meg, hogyan lehet akár egy nap alatt profi!

A medenceszűrő szerepe

A medence esetében kétféle szűrőt is meg tudunk különböztetni, azonban ezeknek mindegyikét érdemes rendben tartani.

Vannak szűrőbetétes változatok, amelyekben egy speciális papírból vagy műanyagból készült betét fogja szűrni a vizet. Ilyenkor nincs szükség más anyagra. A betétet azonban érdemes rendszeresen cserélni benne.

Továbbá találkozhatunk még a homokszűrős rendszerrel, ami igen közkedvelt rendszernek minősül, mivel olcsó a hozzá szükséges homok.

Hogyan kezdjünk neki a tisztításnak?

A jakuzzi szűrőket rendszeresen tisztítani kell, természetesen a szűrőhomokról is mindig gondoskodnunk kell. Ügyelni kell a visszamosás-öblítésre, de a mészkőlerakódást szintén meg kell előzni. A legtöbb esetben speciális vegyszer adagolására is szükség van, illetve a folyamatos fertőtlenítéssel megakadályozható a mikroorganizmusok és baktériumok elszaporodása is. A szűrőhomokot 3-4 havonta érdemes cserélni.

Papírszűrőket a kisebb medencék esetében szoktak használni. Miért? Azért, mert ezek a szokásos napi alkalmazás és a kis víztömeg mellett is viszonylag gyorsan elhasználódnak. Ezekből egyszerűen ki kell venni a betétet, le kell mosni a szennyeződéseket, ki kell mosni a szűrőt, le kell fertőtleníteni, majd a betétet vissza kell helyezni.

Segédeszközök a tisztításhoz

A hatékony munkavégzés érdekében beszerezhetünk súrolópárnákat. Ezek olyan finom pórusú szerkezetből készülnek, aminek hála könnyen búcsút inthetünk a piszoknak.

Nem árt, ha professzionális szűrőtisztító is van kéznél, hiszen ezzel még a szűrőanyag redőit is elérjük. Könnyen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz és gyorsan megoldhatja problémánkat. A Whirlpool termékcsaládban ez is és a kedvencünk, a vízporszívó is megtalálható. Ha a medence és a pezsgőfürdő padlóján lévő koszt szeretnénk eltüntetni, akkor ez utóbbi tökéletes választás.

Találkozhatunk még tisztító szivacsokkal, leszálló hálóval, csereszűrővel egyaránt, amelyeknek köszönhetően a teljes körű karbantartás gyorsan elvégezhető.

Remélem, hogy most már tudja, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen eszközökkel dolgozik, és Ön is bátran lát hozzá a kötelező feladatoknak!