Az együttes őse, az eredeti Gereben 1978-ban alakult meg a „Citera” becenevű briliáns népzenész, Rácz Antal vezetésével a Debreceni Egyetemen. A karizmatikus művész alapjaiban újította meg a citerajátékot, s igen lendületes, improvizatív stílust honosított meg a progresszív népzene jegyében. Az együttes legendássá vált a magyarországi citerás életben, számos hazai fesztivál rendszeres szereplője volt, emellett több külföldi koncertet is adott. A Gereben 2016-ig, Rácz Antal haláláig működött.

– Gyermekkoromban zongorázni tanultam, de nem volt elég tehetségem hozzá. Gimnazistaként a jazz kezdett érdekelni, egyetemista koromban pedig a Sebő-együttes által fémjelzett népzenei újhullám ragadott el. Ennek hatására kezdtem el citerázni – idézte fel a kezdeteket Túry Ferenc, a Gereben együttes egyik alapító tagja, aki rengeteg lehetőséget látott a hangszerben. Az egyetemi kollégiumban hallotta először citerázni Rácz Antalt, aki teljesen lenyűgözte virtuóz játékával. – Olyan hihetetlenül improvizatív folk-jazzt játszott már az 1970-es években citerán, amely Magyarországon nem is létezett addig – emlékezett vissza. Rácz Antal a húgával – Erzsivel – játszott együtt évek óta duóként, Rácz testvérek néven. Később Ferenc is csatlakozott hozzájuk, így alakult meg a Gereben együttes a népzene improvizatív elemeinek felhasználásával, a progresszív folkzene jegyében. Mint megtudtuk, az együttes neve onnan származik, hogy a testvérek édesanyja énektanárként dolgozott Dédestapolcsányban, ahol szeretett volna egy Gereben nevű falusi citerazenekart létrehozni. Ez nem valósult meg, de a nevet a gyermekei továbbvitték. Lendületes zenéjüknek köszönhetően hamar ismertek lettek. Az együttes első hivatalos koncertjére 1978 januárjában került sor. Mindhárom zenész megkapta a „Népművészet Ifjú Mestere” kitüntetést, a Rácz testvérek 1977-ben, Túry Ferenc pedig egy évvel később. Az eredeti hármas felálláshoz fél évvel később csatlakozott a kitűnő hegedűs és kobzos, Rőmer Ottó. Később más tagok is beléptek. 2001 óta állandó tagja lett az együttesnek Farkas Zoltán „Batyu”, Magyarország Kiváló Művésze, a hazai néptánc egyik elismert alakja. Ő dobolt és ütőhangszereken játszott. 2011-től Szlama László is az együttes tagja lett, ő Junior Prima díjas kobzos, akinek számos lemeze jelent meg különböző formációkkal.

Nosztalgia és megújulás

Az együttes három tagja 2018-ban elhatározta, hogy a progresszív stílus hagyományait követve megújítja a formációt. Így került sor Debreczeni-Kis Helga bevonására, aki a „Fölszállott a páva 2017” című televíziós vetélkedő legjobb szólistája volt. A négytagú együttes így kétgenerációssá vált.

Forrás: Új Gereben-archív

– A két régebbi tag mellett két kitűnő fiatal zenész alkotja, akikkel nagyon jól kiegészítjük egymást – tette hozzá Túry Ferenc. A zenei stílusra a változatos, improvizatív betétekkel tűzdelt feldolgozások, az ütőgardonnal és dobbal képviselt erőteljes ritmusalap, a citera- és kobozjáték széles lehetőségeinek a keresése jellemző. A műsorokban rendszeres helye van a táncnak, férfi szólók és páros tánc formájában. – A Gereben megszűnése után ezt a nevet nem vihettük tovább, de a stílust szerettük volna megtartani. Így kapta a megújult formáció az Új Gereben nevet. Az együttes megalakulása óta rendszeresen koncertezik, a népzenei rendezvények egyre gyakrabban hallható és látható, markáns résztvevőjévé vált.

A legközelebbi koncertre Debrecenben kerül sor 2022. május 28-án (szombaton) 19 órától.

A helyszín az a koncertterem lesz, amelyben a régi Gereben az első rövid koncertjét adta: a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának Liszt Ferenc terme (Debrecen, Nagyerdei krt. 82. I. emelet). A koncert példázni igyekszik a hagyomány és a megújulás szintézisét. Részben nosztalgikus jellegű, a régi dallamok megidézésével és a Gereben két korábbi tagjának vendégjátékával, részben a jövőbe mutat, a fiatalok által képviselt megújító szellemet közvetíti.

Túry Ferenc rámutatott, hogy a 70-es években a hagyományok és az autentikus népzene pontos megőrzése volt a cél, de a Gereben abban az időben már elment az improvizatív, progresszív zene irányába. – Manapság a citerajáték reneszánszát éli, a hangszerkészítők panaszkodnak, hogy nem tudják teljesíteni a rendeléseket. Megújult a citerás élet, sok tehetséges zenész van, akik már nem csupán az autentikus népzenét játsszák, hanem a saját fantáziájukat felhasználva készítenek feldolgozásokat. A klasszikus népzene népszerűbb és nyitottabb lett más stílusok irányába, magába szippant olyan irányzatokat, amelyeket régebben nem igazán fogadott be – fogalmazott.

A zenész azt vallja, új számok és zenei ötletek szükségesek ahhoz, hogy a fellépések ne váljanak egyfajta rutinná. – Mindig meg kell újulni, hozzátenni valamit a régi dolgokhoz, hogy az együttes ne fulladjon ki és szűnjön meg. Szeretnénk újabb feldolgozásokat készíteni és újdonságokkal fűszerezni a repertoárunkat. Célunk, hogy ez a stílus minél jobban elterjedjen – hangsúlyozta.

Panyiczki-Berényi Viktória