Sokak örömére április 16-án, szombaton újra a nosztalgia gőzmozdonnyal közlekedik a Zsuzsi Erdei Vasút, ami húsvét alkalmából a gyönyörű tavaszi ruhát öltött Hármashegyalján kínál természetközeli élményeket a családok számára a húsvét jegyében. A Ruyter utcai kiinduló állomásról 10:00 órakor indul a vonat, melynek utasait érkezést követően a Hármashegyaljai végállomásnál lévő Természet Háza mellett a Bihari Banda Hagyományőrző Egyesület, a Törköly Zenekar és a Debreceni Hajdú Táncegyüttes várja népzenei és néptánc bemutatókkal. A műsor szerves része a közös táncház és a barkafa díszítése. A zenés-táncos produkció után a gyerekek a Ti-Zsu Arte kreatív kuckójában húsvéti tojásdíszeket készíthetnek különböző technikákkal, a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület jóvoltából pedig népi játékokat – falovacska, karika dobáló, fakörhinta – próbálhatak ki.

Most sem marad el az erdei élménytúra. Varga Edit környezeti nevelő túráján a lombját fakasztó erdőben sétálhatnak az érdeklődők, ahol felelevenítik a „zöldágjárás” hagyományát, és megtudhatják azt is, hogy honnan ered a nyúl és a húsvét kapcsolata. A gyerekek nagy örömére megnyit a „Nyuszirintus”, egy gyűjtögető, keresgélő kalandos útvonal, melyen végighaladva illatos ibolyák és szagos mügék között lehet majd kedves nyuszifigurákat találni. Aki figyelmes, a kalandtúra során érdekes információkat tudhat meg a nyúlfülgombáról és a mezei nyulakról is. A túrát teljesítők számára természetesen a jutalom sem marad el, akár egy igazi „Zsuzsi” nyuszival vagy barátjával, a nyájból elszökött kisbáránnyal is találkozhatnak.

Forrás: Zsuzsi

A húsvéti programok mellett a Természet Házában két kiállítás is várja a Zsuzsi utasait: a Hortobágy-Nagykunság Tájegység természetvédelmi szempontból kiemelt terület élővilágát bemutató kiállítás, valamint Vári István „Születésnapi visszaszámlálás kezdetét veszi” című órakiállítása.

Az április 16-i esemény menetrendje: A Zsuzsi-gőzmozdony, a Ruyter utcai kiinduló állomásról 10:00 órakor indul. A program kezdete: 11:00 óra A program vége: 13:30 óra A Zsuzsi-gőzmozdony visszaindul Hármashegyaljáról: 13:30 óra

A gőzvontatású nosztalgiavonat (Zsuzsi-gőzmozdony) külön díjszabás szerint vehető igénybe! A díjszabás a https://zsuzsivasut.hu/dijszabas oldalon található.

A Zsuzsi Erdei Vasút járatai a húsvéti hosszú hétvége alatt hétvége és ünnepnap szerint menetrenddel közlekednek: