Bár a vízszerelésben is igen nagy segítségünkre vannak, a PVC-csöveket akár kreatív tevékenységre is felhasználhatjuk. A sérült vagy nem használt idomokból csodás, egyedi lámpát készíthetünk, mely otthonunk ékeként szolgálhat egy életen át.

A PVC felhasználása



A PVC anyagot leginkább a vízszerelés területén vízelvezetésre és szennyvízelvezetésre használják. Sok-sok előnyük van a hagyományos acél- vagy betoncsövekkel szemben, hiszen jóval tartósabbak, és jobban állnak ellen a korróziónak, a vízkőnek és a rozsdának.

A PVC-csövek igencsak könnyűek, amely elősegíti a velük való egyszerű munkavégzést. A csőhálózat egyszerűen kiépíthető, mert a rögzítés, valamint az elemek egymáshoz való illesztése szintén nem okoz problémát. Emellett fontos érv az is, hogy a PVC igen jó áron kapható alapanyag.

Lámpa készítése kreatív módon

A DIY, azaz „csináld magad” projektünk kezdetéhez szükségünk lesz valamilyen PVC-idomra. Emellett a világítás bekötéséhez javasolt egy előre szerelt zsinórkapcsoló beszerzése, illetve egy E27-es műanyag foglalatot is vásárolhatunk. Szerezze be a szükséges PVC-anyagokat a VasMuszakiBolt.hu honlapjáról!



Első lépésként a lámpa talpát kell kialakítanunk, amelyhez alkalmazhatunk PVC-dugót, -talpat vagy -kupakot. Szerencsés, ha a tárgy karimával rendelkezik, ami segít majd a foglalat ideális beállításában. Az alapot fa alapú lámpa vagy egy régebbi lámpa felhasználásával is elkészíthetjük, melybe szükséges egy műanyag foglalatot helyezni.

Ebbe pedig a zsinórkapcsoló végén lévő vezetéket kell bekötni. Ha ez a megoldás nem megfelelő számunkra, akár ragasztható hátlapos, elemes lámpát is használhatunk a kivitelezéshez. Így nem szükséges elektromos világítótestet tenni a cső belső részébe.

A PVC-idomot rögzítsük a talapzatra, majd nézzük meg, hogy működik-e a dugaljba dugás után a lámpánk! Ha sikeres a művelet, akkor következhet a lámpaernyő, vagyis a PVC-cső formálásának folyamata. A foglalatba érdemes LED-izzót helyezni, mert ez gazdaságos megoldásnak számít, és a felmelegedéstől sem kell tartani.

Következhet a lámpatest

A lámpatest kialakításához további vágóeszközökre, jelölőfilcekre vagy szigetelőszalagra lesz szükségünk. Emellett gondoskodjunk a biztonságról is egy munkavédelmi kesztyű és munkavédelmi szemüveg formájában!





Jelöljük be az eszközeink segítségével a csöveken a tervezett mintákat, hogy könnyebben vághassuk ki őket! Ehhez gravírozó, fűrészlapok, fúrógép vagy sniccer is segítségünkre lehet a PVC-cső keménységétől függően. Fontos tudni, hogy a vágás jó nagy porolással jár, és érdemes odafigyelni testi épségünkre is.





Utolsó lépésként csiszoljuk meg a felületet, majd festékkel fújjuk le a felületet az általunk preferált színnel! Látogasson el a VasMuszakiBolt.hu honlapjára, és tekintse meg a széles választékot a szerelési eszközökből, az alapanyagokból, és hobbi célra alkalmas egyéb termékekből!