Az ásványok között találni nagyon-nagyon sok igazán különleges képességgel felruházott csodálatos darabot. Ezek között is különleges helyet foglal el a hegyikristály és a holdkő. Mind a kettőt már nagyon régóta alkalmazza az emberiség mindenfajta problémájának a megoldására, valamint védőpajzsként számos baj ellen.

A hegyikristály a kvarcok között a legtisztább változat, színtelen darabjai a megfagyott vízre emlékeztetnek, mint ahogy már a görögök is gondolták róla. A holdkő pedig úgynevezett elegykristály, amely a földpát csoportba tartozó nagyon érdekes fényjátékot mutató ásvány. Nevét is a holdhoz hasonlító gyöngyházas-misztikus ragyogásáról kapta.

A hegyikristály minden más ásvány hatását felerősítheti

Mesterkristálynak is szokták hívni a hegyikristályt, mert a kristálygyógyítással foglalkozók szerint ha egy ásványékszerben megtalálható, az azt alkotó darabok hatása megsokszorozható.

Ausztrália őslakosai élő szellemnek nevezik, a perzsák a harcok kimenetelét kémlelték a belőle készült tükörben. Az indiánok pedig az újszülötteket védték vele. A magyar koronázási ékszereket is díszíti egy csodaszép hegyikristály darab: a jogar oroszlánokat ábrázoló gömbje készült egy csodás hegyikristályból. Optikai eszközökben és piezoelektromos képességei miatt napjainkban nélkülözhetetlen az óra- és műszeriparban, a kvarcórák elektromos szerkezete készül hegyikristály felhasználásával.

Az ékszeripar is nagyon kedveli, az Azurit weboldalán csodálatos hegyikristály ásványokat, medálokat, karkötőket és marokköveket forgalmaz.

A bámulatos schiller hatás

A svájci Adula hegy után Adulárnak is nevezték korábban a csodálatos gyöngyházfényű holdkövet. Lassan hűlt le kialakulásakor, így ez a káliumföldpát és nátriumföldpát tartalmú elegykristály érdekes lamellás, lemezes szerkezetű.

Éppen ezeken az ikerlemezeken törnek meg nagyon szépen a beeső fény sugarai és keletkezik az adulár-effektusnak, más néven schillernek hívott hatás. Ez a fényjáték lehet kékes, fehéres, a Sri Lankáról származó darabok esetén pedig szinte teljesen áttetsző és halványkék. Indiából inkább homályosabb, fehérebb vagy esetleg barnás és narancsos hátterű darabok érkeznek.

A holdkő a szerencse és a meddő nők köve. Ősidők óta előszeretettel használják hormonproblémák kezelésére. A havi ciklus nehézségeinek csillapításában és a változókori panaszokon is segíthet. A Hold felerősítheti hatását. Az Azurit webáruházban a csodálatos holdkő medálok között mindenki megtalálhatja a hozzá tökéletesen passzoló darabot.

Honnan érkeznek?

Ásványok számos lelőhelyről kerülnek a szakkereskedésekbe. A hegyikristályt nagyrészt az Alpokból szállítják hozzánk, ám sok csodás darab érkezik brazil lelőhelyekről és Madagaszkárról, Indiából és az Ural vidékéről is. Holdkövet is sok helyen bányásznak: az osztrák Alpokban, Örményországban, Indiában, de még az USA-ban is.