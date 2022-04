Bemutatunk három méltatlanul mellőzött konyhai eszközt, amelyek könnyebbé tehetik a mindennapi munkánkat. Ínycsiklandó fogások, éttermi minőségben előkészített finomságok lesznek a jutalmunk, ha ezeket használjuk…

Konyhai robotgépek

A konyhai robotgépek rengeteg időt spórolnak számunkra, ha gyakran főzünk, rendszeresen készítünk salátákat és süteményeket. Kiválóan alkalmasak darabolásra, aprításra, habverésre, tésztakészítésre, húsdarálásra… Tulajdonképpen egy sokoldalú eszközről beszélünk, ami megannyi konyhai előkészítésben segítséget jelent számunkra.

Érdemes kihangsúlyozni, hogy a konyhai robotgép nem csupán egy nagyra nőtt turmixgép. Noha a robotgéppel elvégezhetjük egy turmixgép munkáját, fordítva ez már nem igaz; a turmixgép kisebb méretű kései korlátozott lehetőséget biztosítanak a darabolás és a pépesítés során, a robotgép azonban képes megbirkózni akár az olajos magvakkal és a kemény zöldségekkel is, folyadék hozzáadása nélkül is.

Egy 2,5-3 literes keverőedénnyel rendelkező robotgép képes kielégíteni egy négytagú család mindennapi szükségleteit, legyen szó zöldségek aprításáról, habverésről, húsdarálásról. A magasabb minőségi osztályba tartozó készülékek egész sor konyhai kisgépet képesek kiváltani, így nagyszerű megoldást kínálnak akár a legkisebb konyhákban is. Érdemes olyan készüléket választani, ami saját tárolódobozzal rendelkezik. Ezekben minden apró tartozéknak megvan a helye, így a következő használat előtt nem kell majd a szeletelőkések keresésével foglalatoskodni…

Elektromos grillek

Nem kell lemondanunk a grillezett ételek ínycsiklandó ízvilágáról akkor sem, ha nem rendelkezünk kerttel. Az elektromos grillek tökéletes alternatívát jelentenek, amelyek kényelmesen használhatók a konyhában vagy akár az erkélyen is. Ha elektromos grillel rendelkezünk, a téli hónapokban sem kell nélkülöznünk az igazi grillélményt.

A beltéri használatra tervezett kisebb méretekkel rendelkező készülékek jellemzően kisebb társaságok kiszolgálására alkalmasak. A működési elvük egyszerű: a fémfelületet elektromos fűtőszálak melegítik fel, a tapadásmentességről teflonbevonat gondoskodik. A kontaktgrillek kétoldali melegítést tesznek lehetővé, így nincs szükség a hússzeletek forgatására.

Ha elektromos grillel rendelkezünk, akár percek alatt előkészíthetjük a terepet a sütéshez, fondue és raclette elkészítésére is alkalmasak. Sajnos az eredeti barbecue ízvilágot ezekkel a készülékekkel nem tudjuk elérni.

Ha elektromos grillt szeretnénk választani, mindenképpen érdemes előnyben részesíteni a tapadásmentes felülettel rendelkező készülékeket, ezek tisztítása lényegesen egyszerűbb… Hasznos, ha a grill hőmérsékletszabályzóval rendelkezik, így az ízlésünknek megfelelő ízvilágot érhetjük el.

Séfkések

Minden konyhában szükség van legalább egy tökéletes minőségű séfkésre. Az ideális séfkés kiválasztása nem egyszerű, mindenekelőtt a penge anyagáról kell döntenünk. Noha találkozhatunk más megoldásokkal is, a mai napig a szénacél és a rozsdamentes acél terjedt el. A szénacél kések széntartalma magasabb 0,5 százaléknál, ami csaknem tökéletességet szavatol az ilyen késeknek, egyetlen hátrányuk mellett azonban nem mehetünk el szó nélkül: könnyen korrodálódnak, ezért gondos használatot és tárolást követelnek. A rozsdamentes acélból készített kések általában gyengébb minőségűek, noha esetükben is találkozhatunk csúcsminőséggel. Sok séf egyetért abban, hogy a jobb minőségű rozsdamentes kések tökéletes választást jelentenek otthoni használatra. Meg kell említeni egy harmadik típust is, a laminált késeket. Ezek tulajdonképpen az említett két típus rétegelt összedolgozásából születnek.

Akármelyik típus mellett döntünk, érdemes olyat választani, ami esetében a penge egészen a nyél végéig ér. Az ilyen kések kevésbé sérülékenyek, így hosszabb élettartamot várhatunk tőlük.